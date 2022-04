Ucraina-Russia, testate e armi nucleari ‘tattiche’: l’arsenale di Mosca

(Adnkronos) – Con la minaccia di “conseguenze imprevedibili” che arriva da Mosca, torna la paura per un possibile ricorso ad armi nucleari da parte di Putin e cresce il rischio che per convincere l’Ucraina ad arrendersi la Russia possa decidere di ricorrere alle armi nucleari tattiche, ordigni meno potenti ma sempre devastanti, con un raggio d’azione limitato. La Russia è prima al mondo per numero di testate atomiche per Paese, 5.977, poco sopra i Paesi Nato (Usa, Francia e Regno Unito) che insieme arrivano a 5.943 ordigni nucleari. Molto indietro c’è la Cina, con 350 testate, seguono Pakistan (165) e India (160). Israele conterebbe circa 90 testate mentre la Corea del Nord una ventina.