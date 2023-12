Ucraina, von der Leyen: “Adesione Kiev a Ue vittoria per Ue”

(Adnkronos) – Il “fallimento” del presidente russo Vladimir Putin nell’invasione “non si tradurrà automaticamente nella vittoria dell’Ucraina”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Mentre la guerra si trascina – ha aggiunto – dobbiamo dimostrare cosa significa sostenere l’Ucraina ‘per tutto il tempo necessario’. L’Ucraina non combatte solo contro l’invasore, ma per l’Europa. Unirsi alla nostra famiglia sarà la vittoria finale dell’Ucraina. E per questo abbiamo un ruolo decisivo da svolgere”.

Il rapporto sull’allargamento “mostra chiari progressi su tutti i passi” richiesti a Kiev: “Oltre il 90% delle riforme è stato completato in tempo”, prosegue von der Leyen. L’Ucraina “ha fatto un duro lavoro e l’obiettivo di completare sette passi è a portata di mano. Kiev ci sta dimostrando quanto tiene alla nostra Unione e ai nostri valori. E noi dobbiamo essere all’altezza della loro determinazione”, ha affermato.

Visita in Norvegia per il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, per colloqui con il premier Jonas Gahr Støre. Lo ha annunciato il governo norvegese. Zelensky parteciperà anche al Nordic Summit in programma oggi a Oslo.

“Sono lieto di avere l’opportunità di accogliere il presidente Zelensky in Norvegia – afferma in una dichiarazione il premier Jonas Gahr Støre – Auspico colloqui costruttivi. La Norvegia continuerà a sostenere l’Ucraina nella battaglia per l’autodifesa. Stiamo assicurando sostegno mirato, a lungo termine per assistere l’Ucraina nella sua battaglia per libertà e democrazia. Gli sforzi dell’Ucraina sono importanti a tutela di libertà e sicurezza anche qui in Norvegia”.