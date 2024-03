Ufo – Domenica al ‘Simon Hotel’ di Pomezia, il III ‘Convegno Uap World’. Numerosi gli argomenti e gli ospiti in programma

Il 17 marzo, domenica prossima, la Lux-Co Edizioni della dottoressa Francesca Bittarello nota ricercatrice del fenomeno UAP e storica dell’ Aeronautica organizza un nuovo Evento di prestigio il 3° CONVEGNO UAP-AEROSPACE che è la nuova generazione dei Convegni sugli unidentified anomalous phenomena/Aerospace nella tecnologica Sala Congressi del Simon Hotel di Pomezia con tutti i Comfort per i partecipanti usata dal 2015 per i suoi Convegni.

Ufo – Domenica il III ‘Convegno Uap World’ al ‘Simon Hotel’ di Pomezia, organizzato dalla studiosa Francesca Bittarello

Dal 2024 è scoccata la nuova era dei Convegni scientifici legati al fenomeno UAP i convegni in Italia ad alto tasso di scientificità su un fenomeno molto discusso da anni.

I nuovi Convegni organizzati dalla Lux-Co Edizioni di Francesca Bittarello puntano a una visione più corretta e prettamente scientifica del fenomeno degli oggetti volanti non identificati, ottimizzandoli già dal nome con un acronimo più consono e tecnicamente corretto UAP Unidentified Aerial/Anomalous Phenomena una nuova terminologia che si unisce all’ AEROSPAZIO per Convegni di alta valenza scientifica dove i vari fenomeni sono analizzati da persone competenti e qualificate e nulla è lasciato al caso o alla fantasia ogni dissertazione scientifica del relatore è basata su criteri di studi dei singoli conferenzieri.

Ufo – Domenica al III ‘Convegno Uap World’ al ‘Simon Hotel’ di Pomezia, sono attesi numerosi e prestigiosi ospiti

I Conferenzieri sono tutti appartenenti al CSUW Centro Studi UAP World dove la dottoressa Francesca Bittarello ne è Presidente presto in rete il nuovo sito web con tutte le informazioni e cariche sociali www.centrostudiuapworld.com , tra i soci Onorari il Gen. Domenico Rossi (già Sottosegretario di Stato alla Difesa), e l’Arch. Paolo Monti (il primo al Mondo ad aver inviato in orbita nello spazio una sua opera artistica all’interno di un Satellite) creando cosi il primo museo orbitante intorno alla Terra nel Satellite EDUSAT 37788.

Tra i Conferenzieri oltre la dottoressa Francesca Bittarello (autrice di 2 best-seller UFO GLI ARCHIVI INEDITI e UFO A ROMA ) il Già Sottosegretario di Stato alla Difesa Gen. Domenico Rossi, il Vaticanista Riccardo Narducci (con un prossimo libro in uscita con la LUX-CO EDIZIONI sui segreti del Vaticano inerenti al tema del Convegno), presente per la prima volta agli eventi della Bittarello anche l’Astrofisico Fabrizio Albani, a seguire il professore Mariotti (con il libro appena pubblicato dalla LUX-CO EDIZIONI che sta puntando a divenire best seller “Gli aerei segreti del terzo reich”), ed il presidente dell’ associazione missilistica europea Stefano Innocenti. Ed ancora, il poliziotto-cantautore Antonio Riggi con l’ipotesi Frequenze e progetti militari, il giornalista Vincenzo Pinelli, e gli Architetti coniugi Paolo Monti e Laura Rossi, dove Paolo Monti è il primo al mondo ad aver lanciato al”interno di un satellite una sua opera artistica.

Si inizia alle 10 e alle 13-14 l’immancabile pausa pranzo con il panino alieno il must gastronomico dei Convegni al Simon Hotel organizzati dalla Bittarello dal 2015. Per info: https://www.convegnouapworld.com/

Ricordando ancora una volta che i ricercatori che partecipano ai Convegni sono ricercatori interni ed esterni del CENTRO STUDI UAP WORLD un innovativo centro studi con sede a Pomezia, sul fenomeno dove si accede per competenze acclarate e dove la dottoresssa Francesca Bittarello ne è il Presidente.

Come sempre, per una giornata entusiasmante da non perdere, sono attese moltissime persone.

INFO: www.convegnouapworld.com

Max