Ultima Generazione – Incontro al Nazareno con D’Attorre, responsabile dell’Università del Pd, concorde sul bisogno di un Fondo Riparazione

Attraverso un comunicato, gli attivisti di Ultima generazione, hanno riportato che questa mattina alle 11, alcuni cittadini aderenti alla campagna Fondo Riparazione sono entrati nella sede del Partito Democratico in Largo del Nazareno, volendo invitare qualche esponente a partecipare ad uno spazio di confronto. Ed invece, si legge ancora nela nota stampa, “hanno trovato la sede del maggior partito di opposizione vuota, affidata alla cortesia dei centralinisti”.

Ultima Generazione, blitz al Nazareno e l’incontro con D’Attorre: “Piena sintonia sulla necessità di istituire un Fondo Riparazione per le vittime di eventi estremi in Italia”

A quel punto gli attivisti di Ultima Generazione si sono fermati in strada – davanti la sede del Nazareno – aprendo gli striscioni con scritto “Fondo Riparazione” e “1 ottobre GIUSTIZIA piazza del Popolo”, per poi iniziare a dialogare con i passanti, ai quali hanno chiesto “cosa vorresti chiedere al PD?”.

“Dopo un’ora – raccontano – è arrivato l’on. Alfredo D’Attorre, responsabile PD per l’Università, con cui abbiamo iniziato la pratica di conversazione del FishBowl, insieme alla facilitazione per aprire uno spazio di ascolto e apprendimento sulla necessità di istituire un Fondo Riparazione per le vittime di eventi estremi in Italia. Il Deputato ha risposto che era d’accordo che serviva qualcosa anche per far fronte alle minacce già esistenti e di farlo dal punto di vista collettivo”.

Ultima Generazione, l’entusiasmo degli attivisti per l’incontro con D’Attorre: “Speriamo che questi spazi di dialogo con le parti politiche avvengano sempre più spesso”

Un incontro, come testimoniano le dichiarazioni raccolte dopo, che ha sparso grande entusiasmo tra gli attivisti di Ultima Generazione. Tommaso, 30 anni, ha dichiarato: “Sono un operaio agricolo. Oggi, sono qui perché vorrei sapere quanta consapevolezza ci sia rispetto alla gravità della crisi climatica ed ecologica, quanto interesse nel difendere i cittadini comuni dalle sue conseguenze, quanta coerenza tra le dichiarazioni e le reali misure che il partito mette in campo nei territori che amministra”. Emma invece, 25 anni, studentessa di Scienze Naturali ha concluso: “Abbiamo avuto un incontro con Alfredo D’Attorre responsabile dell’università del PD. Sono contenta che il Deputato abbia concordato su un Fondo Riparazione. Però, le risposte che abbiamo ricevuto sono molto di circostanza. Ho chiesto come mai quando il PD portò in Parlamento il tema di tassare i grandi patrimoni, risorse che noi vorremo utilizzare per il Fondo Riparazione, ci furono divisioni nel partito e la questione cadde; e su questo l’on. D’Attorre ha sviato il discorso. Siamo felici che qualcuno anche oggi sia sceso in strada a parlare con noi. Speriamo che questi spazi di dialogo con le parti politiche avvengano sempre più spesso Speriamo che questi spazi di dialogo con le parti politiche avvengano sempre più spesso, e che anche altre persone che come noi sono preoccupate per il loro futuro possano avere la possibilità di parlare con i rappresentanti politici, che siano all’opposizione o al governo”.

Ultima Generazione: “La nostra richiesta”

Infine, concludendo la cronaca della giornata, gli ambientalisti hanno tenuto a rimarcare le loro richieste: “Abbiamo bisogno di un piano di adattamento che sia in linea con la reale emergenza che sta affrontando il nostro paese. La nostra richiesta è di un Fondo Riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato. I soldi dovranno essere ottenuti attraverso l’eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Per questo – hanno quindi terminato – continueremo a scendere in strada, a fare azioni di disobbedienza civile nonviolenta, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, affrontando la repressione, tribunali e processi”.

Ricordiamo infine che Ultima Generazione è una coalizione di cittadini ed è membro del network A22. Climate Emergency Fund ne è il finanziatore principale, per il reclutamento, la formazione e la crescita.

