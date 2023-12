Una Lamborghini Urus Performante per la Polizia, la consegna al Viminale con Giorgia Meloni

Una Lamborghini Urus Performante per la Polizia, la consegna al Viminale con...

Un nuovo bolide Lamborghini nella scuderia della Polizia di Stato. È stata consegnata oggi, a Roma in piazza del Viminale, la nuova Lamborghini Urus Performante alla Polizia di Stato. Una supercar che col suo motore v8 biturbo da 666 cv, garantisce una accelerazione da 0 a 100km/h in solo 3,3 secondi.

Una Lamborghini Urus Performante per la Polizia

Il super suv, simbolo della ventennale collaborazione tra l’azienda di Sant’Agata Bolognese e il Viminale, entrerà in servizio a partire dal 2024 ed è allestito per il trasporto organi e per i servizi speciali di Polizia stradale.

La consegna al Viminale con Giorgia Meloni

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani e Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore delegato di Automobili Lamborghini, che ha consegnato le chiavi al titolare del Viminale.

E’ il sesto esemplare Lamborghini che entra nella flotta della Polizia

Si tratta del sesto esemplare Lamborghini a entrare nella flotta della Polizia Stradale, che si va ad aggiungere alla Huracán LP610-4 per essere impiegato in servizi speciali, tra cui il trasporto sanitario urgente di organi e plasma.

La livrea

La vettura è stata allestita seguendo le specifiche caratteristiche della Polizia. In particolare, la livrea – disegnata dal Centro Stile Lamborghini – combina il classico “Azzurro Polizia di Stato” al bianco con le fasce tricolori su parte del telaio. Sulle portiere sono stati applicati i loghi della Polizia.

E l’allestimento

Sul tetto è stata installata una barra luminosa con luci Led blu a 360°, combinata con una sirena elettrica. L’abitacolo, infine, è stato personalizzato con elementi indispensabili per il servizio di pubblica sicurezza. Tra cui un cassetto blindato porta arma, uno speciale vano nel bagagliaio per contenere le attrezzature di ordinanza e un defibrillatore per interventi di pronto soccorso.