Università Roma – D’Amato (az): “Presentata interrogazione su Laziodisco e residenza universitaria Valle Aurelia”

“Sul commissariamento di LazioDISCo e sulla situazione di disagio in cui versano le studentesse e gli studenti per la presenza di blatte nella Residenza Universitaria Valle Aurelia, ho presentato un’interrogazione al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e all’Assessore all’Università Luisa Regimenti.

È fondamentale sapere come la Regione intenda risolvere queste problematiche che incidono pesantemente sulla qualità della vita studentesca. Il diritto allo studio va tutelato, e senza soluzioni concrete viene seriamente compromesso. Bisogna sapere se esistono policy e procedure di segnalazione e di intervento per le riparazioni e manutenzioni, e se è intenzione della Regione intervenire per superare il regime straordinario di commissariamento per garantire un’ordinaria amministrazione e il regolare funzionamento dell’Ente LazioDISCo, che senza la presenza degli studenti non può essere garantito.”

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato (nella foto).

