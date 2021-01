Uomini e Donne anticipazioni oggi 13 gennaio: cosa succede al Trono Over e al Trono Classico

Tra vecchie conoscenze e ritorni a sorpresa la settimana di Uomini e Donne scorre via tra un colpo di scena e l’altro. Nelle ultime puntate nella trasmissione condotta da Maria De Filippi ha fatto ritorno Ida Platano, che ha parlato della rottura della storia con Riccardo, tornato in studio per conoscere un’altra donna.

Dalla discussione tra i due sono emerso diversi particolari, alcuni anche piccanti. Ma cosa succede nella puntata di Uomini e Donne di oggi mercoledì 13 gennaio? Al centro dello studio dovrebbe tornare, come spesso accade, Gemma Galgani. La dama torinese aggiornerà il pubblico sulla sua conoscenza con Maurizio.

Tra i due le cose sembravano andare a gonfie vele, almeno fino alle feste natalizie. Gemma e Maurizio non si sono visti per qualche tempo e ora iniziano i primi scricchiolii prevista da tempo da Tina Cipollari, che non crede nell’amore tra i due. Per quanto riguarda il Trono Over protagonista dovrebbe essere anche Armando Incarnato.

Il cavaliere, infatti, sembra deciso a troncare la conoscenza con Brunilde per concentrarsi esclusivamente su Lucrezia, la giovane dama arrivata in studio per conoscere il tronista Gianluca. Spazio poi al Trono Classico, con Sophie e Davide alla ricerca della persona che possa spingerli felici fuori dallo studio.