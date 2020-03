Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over oggi giovedì 12 marzo

La paura non ferma Uomini e Donne, anche se la trasmissione condotta da Maria de Filippi ha dovuto attuare qualche modifica necessaria per sottostare alle regole imposte dal nuovo Decreto. Parterre poco affollato e distanza minima di un metro. Senza tralasciare il cuore della trasmissione: novità, colpi di scena e frequentazioni che continuano.

Oggi giovedì 12 marzo andrà in onda il Trono Over, che dopo le prime due iniziali puntate del Trono Classico di lunedì e martedì è tornato ieri con la solita carica energetica capace di incollare milioni di telespettatori davanti alla TV anche in un momento del genere. Ieri sotto i riflettori è finista come al solito Gemma Galgani, nella puntata di oggi saranno diversi i protagonisti a susseguirsi.

Veronica contro Andrea

Nel corso della puntata assisteremo a diversi scontri. Il primo quello tra Veronica e Andrea, giovane cavaliere che in poco tempo ha attirato su sé l’interesse di molte dame, tra cui proprio Veronica, che deciderà però di smascherarlo. La dama dichiarerà infatti che il ragazzo usciva con un’altra donna mentre stava frequentando anche lei.

Una dichiarazione che metterà in guardia anche Valentina, nuova pretendente al cuore di Andrea, che dovrà subire diversi attacchi. Altro giro, altro scontro. Questa volta tra Roberta di Capua e la stessa Veronica, protagonista indiscussa della puntata. Per capire cosa è successo esattamente non resta che seguire la prossima puntata di Uomini e Donne.