Uomini e Donne, quando inizia la nuova stagione?

Quando inizia la nuova stagione di Uomini e Donne? La domanda inizia a circolare tra i fan della trasmissione condotta da Maria de Filippi. Questo perché settembre si avvicina, e la fine dell’estate coincide anche con la messa in onda del dating show di Canale 5. Non c’è ancora l’ufficialità, ma il giorno della ripresa di uomini e Donne dovrebbe essere fissato al 13 settembre.

La prima registrazione, invece, sarebbe in programma il 29 agosto. Tra poco quindi scopriremo la nuova stagione del programma di De Filippi. A quante pare il format rimarrà invariato rispetto allo scorso anno: Trono Over e Trono Classico, infatti, convivranno in un unico studio, e non ci sarà più distinzione tra giovani e over.

Una scelta che nella passata stagione ha pagato, tanto che Uomini e Donne ha registrato il +23% di share di media. Numeri che Canale 5 vuole confermare, provando anche ad amplificare la popolarità del programma. C’è ancora molto mistero sui protagonisti della prossima stagione, ma qualcosa è già trapelato.

Pare che Maria De Filippi abbia scelto una tronista transgender per la prima volta nella storia della trasmissione. Non si sa ancora chi sia. Come non si conoscono i suoi colleghi tronisti. Sui social è già partito il ‘toto-nome’, tra stelle del web e giovani già conosciuti grazie a partecipazioni televisive. Maria ha annunciato però, in una recente intervista, che preferirebbe come tronista un idraulico piuttosto di un giovane desideroso di fama sul web. Sarà realmente così? Lo scopriremo presto.