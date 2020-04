Uomini e Donne, Trono Over o Trono Classico: le anticipazioni di oggi lunedì 20 aprile

Dopo tanta attesa torna Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi fa il suo ritorno su Canale 5 oggi lunedì 20 aprile alla solita ora: 14 e 45. Il dating show era stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus, quasi un mese di stop nel quale Mediaset ha sostituito il popolare programma con film televisivi e fiction.

Pur rispettando le restrizioni imposte dal Decreto Uomini e Donne tornerà ad allietare i pomeriggi di milioni di telespettatori. Con un format tutto nuovo: solo due ‘troniste’ o dame, che dir si voglia, Maria De Filippi protagonista fuori campo e Gianni e Tina presenti solo a distanza. Niente Trono Over o Trono Classico quindi, ma un modo tutto nuovo di intendere la trasmissione.

Uomini e Donne, cosa succede oggi

Il filo conduttore del nuovo format di Uomini e Donne saranno le parole. In studio, che per l’occasione sarà una stanza, solo Gemma Galgani e Giovanna Abate, che rappresenteranno rispettivamente Trono over e Trono Classico. Niente corteggiatori e cavalieri quindi, almeno in studio, il corteggiamento avverrà a distanza.

Ancora non è chiaro quali saranno le modalità dell’approccio, ma è molto probabile che avverranno tramite chat, quindi solo attraverso le parole. Da capire se dopo un determinato periodo avverrà anche un contatto visivo tramite videochiamata o se ci si limiterà alla sola chat. Per scoprirlo non resta che collegarsi su Canale 5 alle 14 e 40.