Urto tra due treni nel Ravennate, Trenitalia: “6 contusi lievi”

(Adnkronos) – Dopo l’urto fra due treni – un Frecciarossa e un regionale – avvenuto nella serata di ieri tra Forlì e la stazione ferroviaria di Faenza, nel Ravennate in Emilia Romagna, “in questo momento la circolazione si svolge regolarmente sull’intera rete Alta Velocità. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti”. Lo riferisce Trenitalia in una nota sul proprio sito internet. “A seguito dell’urto ci sono stati 6 contusi lievi, già soccorsi”, spiega ancora la nota.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, tra Faenza e Forlì. A urtarsi un Frecciarossa e un treno regionale. Dopo lo scontro, la circolazione ferroviaria era stata sospesa in quel tratto per l’intervento dei Vigili del fuoco e poi dei tecnici e delle Forze dell’Ordine.

Concluse le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area insieme al personale ferroviario.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha seguito quanto successo in provincia di Ravenna. Salvini, secondo quanto riferisce il Mit in una nota, in particolare, ha chiesto accurate relazioni sulle condizioni e l’assistenza dei feriti – seppur lievi – sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità.

E’ stato poi disposto l’affiancamento di un altro treno per effettuare un trasbordo e consentire ai viaggiatori di entrambi i treni la prosecuzione del viaggio fino a Bologna Centrale.