Vaccini, il Dott. Amici: “Ho chiesto al Tribunale Ue la sospensione dell’utilizzo per verificarne la sicurezza”

“Il mio ruolo di medico mi impone non di oppormi al vaccino in quanto tale, battaglia che non ho mai fatto, ma di salvaguardare il diritto alla salute ed il principio di precauzione a favore dei miei pazienti in ossequio al giuramento che feci quando iniziai questa meravigliosa professione. L’auspicio è quello che in poche settimane il Tribunale Europeo possa fare chiarezza e sollecitare lo svolgimento di sperimentazioni più adeguate“.

Così Mariano Amici, stimato medico di base di Ardea che, come una sorta di ‘Don Chisciotte’, per nulla intimorito dalle ‘minacce catodiche’ rimediate nel corso delle sue sortite televisive, dall’avallo di giornalisti-conduttori, molto più interessati agli effetti pubblici della sua ‘crociata’, che non ai contenuti degli argomenti da lui proposti.

Ma il medico continua imperterrito la sua battaglia personale, confortato da una lunghissima militanza professionale sul territorio che, alla luce del buon stato di salute degli oltre suoi 1.500 assistiti, non è stata minimamente scalfita dall’avvento del temuto coronavirus.

Amici: “Ho chiesto al Tribunale Ue la sospensione dell’utilizzo dei vaccini genici”

Liquidato in fretta come un ‘no-vax’ (accusa che, in virtù della sua professione, respinge puntualmente), Amici sta conducendo questa battaglia solitaria (ma non troppo), rispetto all’impiego indiscriminato dei vaccini, dei quali denuncia i propri dubbi circa la loro sicurezza.

E a dimostrazione che, come qualcuno pensa, possa fermarlo l’intervento dell’Ordine di Roma e provincia, il vulcanico medico di Ardea rilancia, e proprio oggi ha annunciato di essere il primo firmatario del ricorso al Tribunale della Unione Europea “finalizzato ad ottenere la sospensione dell’utilizzo di vaccini genici fino a quando non sia svolta e terminata una sperimentazione completa che certifichi, da parte di un autorevole ente terzo, la loro effettiva efficacia e sicurezza. I vaccini attuali – spiega il medico – sono stati autorizzati dalla Commissione Europea sulla base di una mera autodichiarazione di loro validità rilasciata dai produttori. Questi ultimi saranno tenuti a fornire prova della loro efficacia quando ormai tutti i cittadini europei saranno vaccinati“.

Amici: “Voglio evitare che si diventi tutte cavie di una sperimentazione inadeguata”

Come tiene a precisare a chi gli chiede conto di questa coraggiosa presa di posizione “il rischio che cerco di contribuire a sventare è che si diventi tutti cavie di una sperimentazione che non è stata condotta adeguatamente”. Dunque, avverte Amici, “prima di commercializzare un farmaco di particolare invasività ed incertezza quanto alle sue conseguenze perché di formulazione genica, è necessario che sia valutato il rispetto di tutte le leggi in materia di sperimentazione e sicurezza“.

