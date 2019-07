Valentina Cortese, è morta l’ultima diva

Quando vi nacque, ben 96 anni fa, Stresa era una modesta cittadina di provincia dove per vivere si lavorava sodo, e senza ‘grilli per la testa’. Condizioni sociali che poco coincidevano, se non per diletto, con le inclinazioni artistiche. Figuriamoci poi, allora, per una donna.

Eppure è stato proprio da lì, da quel centro piemontese, che Valentina Cortese ha mosso i primi passi per andare addirittura a conquistare il mondo. Con una predilezione per il teatro che, nonostante i circa 100 film girati, non abbandonerà mai, nel 1940 debutta davanti alla macchina da presa e, soltanto 2 anni dopo, gira il suo primo ruolo da protagonista per il regista Alessandro Blasetti che la volle a tutti costi per ‘La cena delle beffe‘. La Cortese è stata sempre un’attrice ‘impegnata’, come dicevamo la forgia teatrale (che le spalancò le porte del doppiaggio, e moltissimi ruoli negli adattamenti televisivi), le assicurò quasi sempre ruoli forti, seri, rare le sortite nel cinema più ‘leggero’. Lei infatti ha rappresentato con Anna Magnani ed Alida Valli, l’iconografia femminile degli anni 40 della Settima Arte.

Valentina Cortese, tanti amori ma solo un figlio

L’attrice, scomparsa oggi a Milano, nella vita privata ha avuto diverse relazioni, alcune fondamentali, come quella con Victor de Sabata – celebre direttore d’orchestra – e con l’altro ‘mito’ del teatro, come il regista Giorgio Strehler.

Nel 1951 convolò a nozze con l’attore Richard Basehart, ma il matrimonio durò soltanto 9 anni, il tempo di concepire e crescere l’unico figlio avuto nella sua vita: Jackie.

Una vita davvero densa e vissuta quella di Valentina Cortese, come ha testimoniato nella sua autobiografia ‘Quanti sono i domani passati’, dove si è raccontata senza risparmiare nulla delle sue numerose esperienze. Recentemente era stata protagonista di una brutta disavventura, quando alcuni rapinatori, entrati nella sua casa milanese, sono fuggiti con gioielli per ben 2 milioni di euro.

Valentina Cortese, attrice pluripremiata

Come dicevamo, fra il Teatro, il Cinema, e la Televisione, Valentina Cortese ha lavorato moltissimo dimostrando di essere una grandissima attrice. Lo testimoniano le centinaia di premi, targhe, trofei, riconoscimenti e titoli onorifici, ‘collezionati’ nel corso della sua lunghissima carriera. Tanto per dare idea della sua grandezza, abbiamo raccolto cronologicamente soltanto alcuni tra i più prestigiosi consegnati all’attrice.

Grolla d’oro 1956 – Miglior attrice per ‘Le amiche’; Nastri d’argento 1956 – Migliore attrice non protagonista per ‘Le amiche’; Nastri d’argento 1969 – Nomination come migliore attrice non protagonista per ‘Scusi, facciamo l’amore?’; Golden Globe 1974 – Nomination come migliore attrice non protagonista per ‘Effetto notte’; Premi BAFTA 1974 – Migliore attrice non protagonista per ‘Effetto notte’; Nastri d’argento 1987 – Nomination come migliore attrice non protagonista per ‘Via Montenapoleon’e; Premi Oscar 1975 – Nomination come migliore attrice non protagonista per ‘Effetto notte’; David di Donatello 1987 – Nomination come migliore attrice non protagonista per ‘Via Montenapoleone’.

