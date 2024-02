Var Fantasanremo, punteggi corretti prima serata e novità regolamento

(Adnkronos) –

Il Fantasanremo rivede la prima serata di Sanremo 2024 al Var. Rispetto alla classifica stilata dopo la prima giornata, l’esame dettagliato delle prime esibizioni dei cantanti sul palco dell’Ariston porta ad assegnare o sottrarre punti. L’analisi delle immagini non garantisce bonus supplementari ai Bnkr 44. La band in particolare non riceve un bonus strumenti: il cantante del gruppo non si è trasformato in musicista, via il bonus inizialmente accreditato. Aumentano le quotazioni di Emma, che ha fatto un segno della pace – rivendicato dalla stessa artista – per il valore di 10 punti. La cantante pugliese non capitalizza né la parolaccia pronunciata – in quanto compresa nel testo – né le note sulle scale: bisogna cantare sulla scalinata, altrimenti non conta.

Perde 10 punti invece Loredana Bertè: spunta un errore durante l’esecuzione. Capitolo BigMama: la diretta con Fantasanremo vale punti, che verranno però garantiti nella seconda serata. La cantante campana si è commossa sul palco durante la prima serata e verrà premiata per questo. Ma, attenzione, in assenza di ‘pianto conclamato’ niente bonus lacrimazione. Anche Il Tre si è emozionato ma, pure in questo caso, l’analisi delle immagini non ha evidenziato lacrime: niente punti in più. Con rigore sono stati osservati gli abiti di Ghali e dei The Kolors: non risultano indossati pantaloni a zampa di elefante, quindi niente bonus. Per Gazzelle outfit non è total black, fatale è stato il colletto bianco.