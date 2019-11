Vasco Barbieri presenta il nuovo singolo, ‘Convert’

Da oggi, è in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming ‘Convert’ (Maqueta Records / distribuzione Artist First), il nuovo singolo del cantautore romano Vasco Barbieri che anticipa l’album di esordio di prossima uscita.

“Ho scritto ‘Convert’ in un periodo in cui facevo meditazione ogni giorno – racconta Vasco – Proprio mentre avevo gli occhi chiusi ed ero concentrato sulla respirazione, ho avvertito la sensazione di essere un ingranaggio di questo mondo, di farne realmente parte. Quando ho riaperto gli occhi mi sono seduto al pianoforte d’istinto ho composto questa canzone, che esprimeva il bisogno di trasformarmi e di lasciare andare il passato, la vecchia immagine che avevo di me. Ogni volta che suono questa canzone rivivo quella stessa vertigine, la voglia di lanciarmi verso un infinito incondizionato e lasciarmi andare: è la mia occasione per ricominciare“.

Il brano è scritto e composto da Vasco Barbieri, prodotto da Sibilla Barbieri per Maqueta Records con la Direzione Artistica di Fernando Alba, arrangiato e mixato da Francesco Santalucia e masterizzato da Emanuele Bossi.

Anche la sonorità del brano si “trasforma” al suo interno: i tratti soft voce e pianoforte, con influenze elettroniche, si alternano ad energiche esplosioni rock. “CONVERT” è un viaggio interiore alla scoperta di sé, un inno al cambiamento per trovare il proprio posto nel mondo.

La prima volta Vasco Barbieri nasce il 6 agosto 1985 a Roma e la seconda, dopo un coma che lo riporta allo stato iniziale, il 30 aprile 1993. A 7 anni ritorna a casa dopo il trauma la vista gli si è di molto abbassata, suonando il pianoforte vede i colori delle note e, perciò, sceglie l’udito per vedere: da quel momento Vasco fa della musica il suo strumento principale per esprimersi e costruire il proprio mondo. A 9 anni la famiglia decide di mandare Vasco in una Summer Music School in Ohio, in America, dove ha modo di scoprire il mondo accademico della musica classica. In età più adulta, studia 3 anni presso l’Actor Studio di Roma, dove arriva alla convinzione che la realtà sociale, come nel teatro, si compone di un gioco di ruoli e di maschere. Nel 2013 consegue una laurea in Filosofia e si appassiona all’informatica: apre Il Pianoforte Intuitivo, un blog sulla musicoterapia e sulle potenzialità della musica in ambito fisico, psicologico e biologico. In questo periodo il cantautore si esibisce in numerosi locali della scena romana, e proprio durante uno dei suoi live viene notato dalla Maqueta Records, che decide di investire su di lui e sostenerlo nella registrazione dei suoi brani.

www.facebook.com/vascobarbierimusic/ – bit.ly/VascoBarbieri_YouTube

Max