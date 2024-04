Verde Roma – Casini e Leoncini (Iv): “Dopo l’albero crollato al Policlinico, chiediamo di potenziare le verifiche nel quadrante”

“Quattro auto in sosta distrutte, due motorini danneggiati e tanto spavento. Questo il bilancio dell’ennesimo albero crollato in città, altra tragedia sfiorata, questa volta all’ingresso del Policlinico Umberto I, nel tardo pomeriggio di ieri. Per fortuna nessun ferito, ma è stato soltanto per puro caso, ancora una volta, che non sono stati colpiti passanti.

In quella stessa zona, in via dei Sardi, a San Lorenzo, lo scorso 27 marzo, era crollato un altro albero, davanti all’ingresso della scuola elementare Aurelio Saffi, tra lo sgomento di alunni e genitori.

Già allora sarebbe dovuto scattare un campanello d’allarme sulla necessità di potenziare le prove di trazione e la verifica sulla tenuta delle alberature in quel quadrante, ma così non è stato. È evidente che a Roma siano migliaia gli alberi da controllare, ma non avrebbe più senso organizzare almeno il lavoro dando priorità alle zone dove si sono verificate esattamente le stesse criticità?”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

