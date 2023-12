Verona-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

La quindicesima giornata di Serie A mette di fronte Verona e Lazio. La gara è in programma sabato 9 dicembre presso lo Stadio Bentegodi. Entrambe le squadre si preparano a lottare per obiettivi diversi, con i gialloblù desiderosi di accumulare punti salvezza e i biancocelesti che mirano alle posizioni di vertice per le ambizioni Champions League.

Il Verona arriva a questa sfida dopo un entusiasmante pareggio 3-3 in trasferta contro l’Udinese. La squadra scaligera cercherà di capitalizzare sull’energia positiva di quella partita per conquistare punti cruciali in una classifica che, al momento, la vede al terzultimo posto.

Dall’altra parte, la Lazio arriva da una vittoria in casa contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato, con un gol decisivo di Pedro. Attualmente al nono posto, il club capitolino naviga in acque relativamente tranquille, ma l’obiettivo è agganciare posizioni più ambiziose.

Le probabili formazioni

Maurizio Sarri deve gestire gli impegni extra-campionato, ma può contare su una formazione di qualità. Ciro Immobile guiderà l’attacco, affiancato da Pedro e Felipe Anderson. A centrocampo, Guendouzi e Kamada saranno affiancati da Rovella. In difesa, potrebbe rientrare Casale al posto di Patric, con Marusic, Gila e Lazzari a completare il reparto davanti al portiere Provedel.

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Amione, Hien, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. Allenatore: Marco Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vederla in tv

Per coloro che desiderano seguire l’azione in diretta, la partita Verona-Lazio sarà trasmessa su Dazn a partire dalle 15:00. Gli appassionati possono accedere alla trasmissione attraverso l’applicazione Dazn sul decoder Sky Q, mentre il match sarà anche disponibile in streaming su Dazn, scaricabile gratuitamente dagli store dei dispositivi mobili, compresi pc, smart tv, tablet e smartphone. Il procedimento di attivazione è semplice: basta accedere allo store del dispositivo, selezionare l’applicazione, installarla e successivamente effettuare il login con le credenziali dell’account in abbonamento.