Veronica Ursida, chi è la dama di Uomini e Donne trono over: età, lavoro e Instagram

Baci, appuntamenti, l’inizio di una storia che sembrava ormai sul punto di nascere. Poi il nulla, finito tutto. La conoscenza tra Veronica Ursida e Armando Incarnato si è interrotta quasi sul nascere. A renderlo noto sono stati gli stessi protagonisti durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, durante la quale la coppia ha ammesso di voler interrompere la conoscenza.

A prendere la decisione definitiva è stata Veronica Ursida, appoggiata da Armando. Ancora poco chiari i motivi della rottura che dovrebbero essere riconducibile ad un dialogo frammentario tra i due. Poca chiarezza che ha portato alla fine della conoscenza nel salotto di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi.

Chi è Veronica Ursida, età e vita privata

Chi è Veronica Ursida? L’avvenente dama del trono over di uomini e Donne è nata a Roma nel 1982, ha 37 anni e un fascino che ha ammaliato diversi uomini all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Si è sempre definita una ‘mamma business”. L’amore della sua vita è infatti il figlio di 11 anni, da cui non si stacca mai.

Lavora come organizzatrice di eventi, in particolar modo come wedding planner, inoltre conduce anche il meteo per Centro Meteo Italiano. Ha più di 15mila follower su Instagram e non ha paura di dire quello che pensa. “Io mi sento molto simile ad Ida per quello che ho vissuto sulla mia pelle. Lui mi ha detto che vuole una persona più presente di me. Io, invece, sono una donna e, in questo momento, voglio essere corteggiata. Voglio avere qualcosa dalla persona che mi sta vicino prima di dare. Io ho sempre dato al mio compagno, ma non ad una persona che conosco da dieci giorni e con cui ho solo scambiato dei messaggi”.

Si era presentata con questa frase nella sua nuova avventura di dama del trono over di Uomini e Donne. Un carattere forte e indipendente che non ha avuto paura di mostrare agli italiani. Veronica continua a sua ricerca dell’amore, che evidentemente non sarà Armando, ma la bella dama non si arrende.