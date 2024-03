Viabilità Roma – Ferrara e Di Maio (M5S): “Continuare lavoro sulle strade, Città Metropolitana faccia partire i cantieri”

“Bene la notizia del rifacimento della via Doganale a Valcanneto, ma ora più che di sopralluoghi il nostro territorio ha bisogno di iniziare i cantieri, per finirli presto e bene. Durante l’amministrazione precedente, con la Città Metropolitana di Roma abbiamo fatto un grande lavoro sulle strade, nonostante la strutturale carenza di fondi. Servono risposte serie: per questo il M5S si sta impegnando a sollecitare la Città Metropolitana”.

Così in una nota Paolo Ferrara, consigliere M5S della Città Metropolitana di Roma Capitale, e Attilio Di Maio, rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Cerveteri.

