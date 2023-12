Viaggiare nell’anno nuovo? Si può, ecco i ponti

C’è già chi pensa ai viaggi nel 2024. Quindi quando si potrà partire sfruttando i ponti?

L’anno che sta per passare ha avuto varie occasioni chiamate “ponti strategici”. Quest’anno non sarà altrettanto, ma ci saranno dei momenti in cui si potrà programmare una vacanza per evadere dalla quotidianità. L’anno inizia già con un bel 1° gennaio di lunedì. La Befana però cade di sabato, quindi niente ponte.

Il 25 aprile ad esempio è giovedì e il 1° maggio è un mercoledì. Con tre giorni di ferie si può fare un viaggio di almeno 7 giorni. Addirittura, con 5 giorni di ferie si potrebbe pensare di stare in vacanza per 11 giorni, fino al 5 maggio.

Il 2 giugno, invece, cade di domenica. Mentre ferragosto – il 15 agosto – è di giovedì. Ecco un giorno di ferie e si possono fare 4 giorni di vacanza.

Passando poi a novembre, il 1° novembre è un venerdì. L’8 dicembre, però, sarà una domenica.

Il meglio però arriva alla fine dell’anno: 3 giorni di ferie a Natale e a Santo Stefano (mercoledì e giovedì) per avere poi otto giorni di vacanza fino all’inizio del nuovo anno.