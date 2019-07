VIDEO | Lazio, visite mediche per Milinkovic-Savic: arriva l’indizio sul suo futuro

Era l’uomo più atteso, non a caso è stato sommerso dall’affetto dei tifosi. Milinkovic-Savic si è presentato alla clinica Paideia intorno alle 9 e 30 per svolgere le visite mediche che anticipano l’inizio della stagione. Appena uscito dalla sua auto la folla di tifosi presente lo ha accolto con entusiasmo: selfie, autografi, sorrisi e la classica domanda: “Ma rimani?”.

Un interrogativo che sta accompagnando l’estate del centrocampista serbo, diviso tra la voglia di rimanere e le sirene che arrivano dall’estero. Milinkovic non ha risposto alla domanda del tifoso, ma ha annuito e tanto è bastato per accendere la speranza nell’ambiente.

Milinkovic tra Lazio e cessione

Un semplice movimento del capo del ‘Sergente’ è bastato ai tosi presenti per tirare un sospiro di sollievo, anche se il futuro di Milinkovic è ancora tutto da scrivere. Non è un segreto che suo talento faccia gola a diversi club in Italia e all’estero. In Serie A la Juve lo cerca da tempo, Manchester United e PSG sono in fila per intavolare una trattativa.

Lo scoglio è sempre la richiesta di Lotito, che non vuole allontanarsi troppo dai 100 milioni che appena 12 mesi rappresentavano il valore del centrocampista. Inevitabilmente le offerte pervenute non hanno toccato i tre zeri, ma il presidente biancoceleste non è pronto a scendere troppo dalla sua richiesta. In attesa di capire il futuro di Sergej il suo ‘sì’ con la testa ha fatto notizia.