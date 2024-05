Villa Pamphilj chiusa a Roma, chiesti chiarimenti a Gualtieri

Villa Pamphilj chiusa, chiesti chiarimenti al sindaco: Gualtieri deve chiarire perché il più grande parco di Roma è rimasto chiuso impedendo a tanti cittadini l’accesso.

A quanto pare, dunque, il parco verde più grande della Capitale sarebbe rimasto con i cancelli sbarrati, tanto da impedire a diversi cittadini romani e non di accedere alla Villa. E’ quanto hanno denunciato in una nota congiunta Fabrizio Santori e Giovanni Picone, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina e al Municipio XII.

Una situazione che, a quanto parrebbe, soltanto l’intervento della Polizia Locale avrebbe risolto, ristabilendo l’accesso al parco, malgrado comunque tante famiglie avessero già maturato disago e sdegno.

Stando ad alcune ricostruzioni ci sarebbe dietro una questione relativa ai rimborsi dovuti da parte di Roma Capitale. Da qui le problematiche che hanno sottolineato i politici e la richiesta di chiarimenti, con la convocazione in Municipio XII della Commissione Trasparenza e in Campidoglio della Commissione Ambiente per fare chiarezza su quanto avvenuto.