Villa Pamphilj – Inaugurata l’area ludica di via Vitellia alla presenza del sindaco Gualtieri e dell’assessora Alfonsi

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, con il Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, hanno inaugurato l’area ludica di Villa Pamphilj lato Via Vitellia dopo gli interventi di completa riqualificazione eseguiti dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale.

Nel parco giochi, dopo la rimozione di tutte le vecchie attrezzature, sono stati installati un’altalena a cinque posti con un nido inclusivo e seggiolini per i più piccoli, una struttura a due torri, un saliscendi a forma di draghetto, una casetta, un ponte mobile e un gioco a forma di testa di squalo.

A Villa Pamphilj è’ stata appena ultimata la completa ristrutturazione dell’area ludica di via Casale Giovio che è stata attrezzata con nuovi giochi in legno: un’altalena a cinque posti, una struttura complessa a due torri, un saliscendi a forma di elefantino, un percorso di equilibrio, giochi a molla, pannelli didattici e una grande coccinella.

“Con questa nuova apertura arriviamo a 88 aree ludiche a Roma realizzate o riqualificate, tre di queste inaugurate proprio a Villa Pamphilj. Lavoriamo per arrivare presto a 100 nuovi luoghi per consentire ai più piccoli di avere più spazi all’aria aperta e godersi i nostri bellissimi parchi. Prendersi cura delle ville è una delle priorità di questa Amministrazione, per questo abbiamo tanti interventi in corso: dalle nuove alberature, al restauro di luoghi storici, fino all’apertura di nuovi spazi sociali e culturali. Le ville sono un patrimonio fondamentale di Roma e vogliamo prendercene cura”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Con la riqualificazione di queste aree ludiche, che si aggiunge a quella adiacente alla zona bistrot ristrutturata nel 2022 tutti i parchi gioco di Villa Pamphilj sono state completamente rinnovati. Grazie al lavoro di progettazione e di serrata programmazione del Dipartimento Tutela ambientale sono oggi 88 i parchi gioco riqualificati o realizzati ex novo in tutti i municipi dalla fine del 2021 ad oggi. Tra i cantieri in corso quelli al Parco di Via Castelnuovo di Farfa (Mun. IV), al Parco Francesco Salerno in Via Gaverina (Mun. XIV) e quello per la realizzazione ex novo di un’area al Parco delle Canapiglie (Mun.VI). Tra i prossimi interventi quello al Parco di Aguzzano Piazza Hegel (Mun. IV)”, ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.

