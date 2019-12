VinciCasa, estrazione 2 dicembre 2019: i numeri vincenti

Estrazione VinciCasa di oggi, 2 dicembre 2019. Disponibili i risultati dell’estrazione del giorno del concorso VinciCasa, il gioco di Sisal che permette ogni giorno di vincere una casa e 200mila euro da spendere. Anche questa sera, 2 dicembre 2019, la redazione del quotidiano Italia Sera pubblicherà in diretta i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa, a partire dalle ore 20 gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire la combinazione vincente.

Per giocare al concorso VinciCasa è sufficiente acquistare una schedina dal valore di 1 euro e scegliere 5 numeri da 1 a 40: se si indovinano tutti e 5 i numeri estratti si vince una casa e 200.000 euro. Come riportato nel regolamento si ricorda che il fortunato vincitore ha tempo 2 anni per trovare l’immobile che più desidera. Ad oggi il gioco VinciCasa ha premiato oltre 120 persone in tutta Italia che hanno avuto la possibilità di ottenere una casa grazie all’estrazione giornaliera del concorso “Vinci Casa”. Di seguito i 5 numeri estratti oggi, 02/12/2019, per l’estrazione VinciCasa.

VinciCasa 2 dicembre 2019: numeri estratti oggi

Numeri vincenti: 17 18 27 29 30