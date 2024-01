Vinitaly 2024, pubblicato l’avviso per le aziende del Lazio che vogliono aderire

Inizia la raccolta delle adesioni per le aziende del Lazio che vogliono partecipare a Vinitaly 2024, in programma a Verona dal 14 al 17 aprile 2024. E’ stato pubblicato online sul portale istituzionale di Arsial l’avviso per permettere alle aziende interessate di partecipare all’edizione numero 56 di Vinitaly, il più importante tra gli eventi internazionali dedicati al vino e ai distillati.

Evento al quale la Regione Lazio prende parte con l’obiettivo di promuovere il patrimonio enologico e le straordinarie eccellenze vitivinicole espresse dai territori laziali. Al Vinitaly 2024 la Regione che si presenta con un padiglione rinnovato, maggiore spazio a disposizione per le aziende espositrici, uno storytelling territoriale innovativo.

Ci sarà inoltre un ricco programma di iniziative che sarà presentato nell’imminenza della manifestazione e un nuovo format di promozione per le eccellenze enologiche regionali, studiato per valorizzare i vitigni, le imprese e gli straordinari territori rurali del Lazio, che grazie alla nuova legge sull’enoturismo potranno esprimere tutto il loro potenziale.

La collettiva della Regione può ospitare 50 imprese all’interno del padiglione Lazio, in stand di circa 15 mq, con una riserva di 3 posti per Consorzi, ATI e Reti d’Impresa. Qualora le domande di adesione ammissibili risultassero maggiori rispetto alle effettive possibilità, la partecipazione delle aziende è condizionata a selezione.

La selezione – si legge sul sito dell’Arsial – è basata su criteri qualitativi, volti a valorizzare le produzioni autoctone, la vocazione all’internazionalizzazione, la partecipazione delle imprese giovani, le recensioni in guida, l’attività promozionale svolta e la presenza online delle aziende.

Le aziende interessate possono inviare la domanda di partecipazione, compilando i modelli allegati all’Avviso (disponibili su Arsial.it), da trasmettere entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 22/01/2024 all’indirizzo PEC: arsial@pec.arsialpec.it