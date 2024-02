Violenza di genere – Festa (M5S): “A causa del Pd bocciata istituzione dei Cuav, Roma non ne ha neanche uno pubblico”

“I Cuav sono i Centri per uomini autori di violenza, che in Italia sono più di 150: fra questi molti sono pubblici. A Roma invece non ve ne è neanche uno pubblico. E per ora non ci sarà, nonostante le risorse stanziate dal passato governo Conte e da questo governo con un emendamento delle opposizioni che ha dato 5 milioni di euro per i Cuav.

Non ci saranno perché il Pd ha votato contro oggi in municipio I, dopo non aver messo la voce in bilancio, che chiamano bilancio di genere: e poi proclamano Roma Città delle donne, ma solo sulla carta.

Nonostante questo infatti è stata bocciata l’istituzione di centri per uomini che vogliono cambiare condotte di violenza, mentre solo in Emilia ce ne sono 9 pubblici e 7 privati. Siamo molto delusi da questa inerzia che ritarda una presa di responsabilità culturale in merito al problema della violenza sulle donne da parte di chi governa la Capitale d’Italia“. Così in una nota la capogruppo del M5S in I Municipio Federica Festa.

