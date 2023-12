Von der Leyen, oggi ultima erogazione all’Ucraina del pacchetto di sostegno

Su X la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen ha annunciato l’erogazione all’Ucraina degli ultimi 1,5 miliardi di euro del pacchetto sostegni.

“Oggi eroghiamo all’Ucraina gli ultimi 1,5 miliardi di euro del nostro pacchetto di sostegno da 18 miliardi di euro per il 2023. Dobbiamo trovare un accordo per continuare a fornire all’Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per riprendersi, ricostruire e riformarsi. Siamo al fianco del nostro vicino, amico e aspirante membro”. Lo ha detto su X.

Con questo aiuto, l’Ue partecipa a coprire nei confronti dell’Ucraina “il suo fabbisogno di finanziamento immediato nel 2023 attraverso un sostegno finanziario stabile, prevedibile e consistente.” Il sostegno “aiuterà l’Ucraina a continuare a pagare salari e pensioni e a mantenere operativi i servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole e alloggi per le persone trasferite. Permetterà inoltre all’Ucraina di garantire la stabilità macroeconomica e di ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla Russia, come le infrastrutture energetiche, i sistemi idrici, le reti di trasporto, le strade e i ponti”.