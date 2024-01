Wanna Marchi: “Per Schlein Meloni è come me? Segretaria Pd non mi piace”

(Adnkronos) – “La Schlein non mi piace assolutamente, mi dà fastidio, io non ho una grande simpatia per la Meloni ma la preferisco sicuramente alla segretaria Pd”. Così Wanna Marchi, intervistata da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 sulle parole di Elly Schlein secondo cui Giorgia Meloni sarebbe una venditrice alla Wanda Marchi.

Lei ha votato per la leader di Fdi? “No, non voto e non voterò mai più”. Chi è il politico che è stato più vicino al suo modo di fare televendite? “Forse, e dico forse, Berlusconi. Comunque visto che tutti fanno dei paragoni con Wanna Marchi, magari mi candido io alle europee, col mio nome. Domattina mi metto all’opera…”, ha ironizzato a Un Giorno da Pecora.