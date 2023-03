Western Union lancia Digital Banking in Italia, tasso interesse al 6% per account Premium

(Adnkronos) – Western Union annuncia oggi il lancio in Italia di Western Union Digital Banking, la sua nuova app integrata per il digital banking e il trasferimento internazionale di denaro. Come offerta di lancio, l’azienda offre un tasso di interesse iniziale del 6% ai titolari di account Premium. Saranno presentate ulteriori offerte e vantaggi per i clienti nelle prossime settimane. Attraverso l’app Western Union Digital Banking, consumatori e professionisti italiani, si legge in una nota, potranno accedere e gestire le proprie esigenze finanziarie attraverso un’unica app che permetterà di: Creare un conto bancario digitale multi-valuta; Invia e ricevi denaro a livello internazionale, istantaneamente e senza commissioni con altri titolari di conti bancari digitali; Spendere i propri soldi, utilizzando una carta di debito collegata emessa in collaborazione con Visa; Approfittare di un’offerta competitiva di tasso di interesse fino al 6% su conti depositi fino a 10.000 euro per titolari di account premium e 2% per account standard.

In Italia, Germania, Polonia e Romania, sono oltre 150.000 i consumatori che già gestiscono le proprie esigenze finanziarie attraverso l’app di digital banking Western Union. Ciò che differenzia l’app, oltre ai consueti servizi di portafoglio digitale, è il modo in cui i clienti possono beneficiare dell’esperienza omni-canale di Western Union quando inviano o ricevono denaro. Ad esempio, possono inviare denaro, in più valute, a familiari e persone care in tutto il mondo tramite l’app e farsi pagare i fondi in contanti in uno dei migliaia punti vendita in tutto il mondo o farseli direttamente accreditare su una carta o un conto bancario, spesso quasi in tempo reale. Allo stesso modo, possono ricevere denaro inviato tramite i punti vendita al dettaglio o le piattaforme digitali di Western Union.

“Siamo orgogliosi che l’Italia sia uno dei primi mercati dove lanciamo la nostra app di digital banking”, commenta Roberto Romano, Country Director, Digital Banking Western Union. “Si tratta di una proposta bancaria digitale davvero nuova che cambierà il modo in cui i nostri clienti gestiscono le loro esigenze finanziarie e si connettono al mondo”.

“I nostri clienti in Italia sanno di potersi fidare di Western Union per inviare denaro, in modo rapido, in quasi ogni angolo del mondo. Sulla base di questo rapporto di fiducia, crediamo che la nostra app di digital banking possa aggiungere valore reale alla vita dei nostri clienti”, aggiunge Gabriel Sorbo, Regional Vice President, Western Union in Italia e Sud Europa.

La nuova piattaforma bancaria digitale di Western Union sarà disponibile in altri mercati europei e globali nel corso dell’anno. L’app è ora disponibile su Google Store Italia e App Store Italia. L’app è supportata dalla Western Union International Bank, con sede a Vienna, in Austria. Tutti i saldi sono garantiti dai sistemi austriaci di garanzia dei depositi (Einlagensicherung) fino a 100.000 euro (o equivalente in altre valute) per depositante.