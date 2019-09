WhatsApp truffa, chat sotto attacco e privacy KO oggi 6 Settembre 2019, utenti in pericolo con un solo SMS. ecco cosa sta succedendo

Utenti WhatsApp a rischio e, già in molti sono nel panico a causa del rischio che incombe sulle chat del servizio di messaggistica poi noto e usato al mondo.

Ma perché? Cosa sta succedendo? Ecco cosa si sta rischiando in questi minuti e cosa fare per sfuggire ai pericoli.

WhatsApp truffa, chat sotto attacco e privacy KO oggi 6 Settembre 2019, utenti a rischio. Ecco cosa fare per evitare guai

Quindi in queste ore sono in pericolo in chat: WhatsApp è infatti letteralmente sotto attacco. Come?

Semplice. Con in solp SMS. Infatti, se ricevete un particolare SMS fate attenzione e, anzi: cancellatelo subito.

Ma di cosa si tratta esattamente?

Gli utenti WhatsApp sono tornati ancora una volta sotto attacco e il loro account è tornato ad essere in pericolo.

Sta infatti circolando un SMS che mette in discussione la privacy.

Un evento non raro di recente. Nel corso di questi mesi gli esperti di WhatsApp hanno provato a ridurre i risch hackeraggioi per gli utenti.

Tuttavia la chat di messaggistica istantanea è stata presa di mira da hacker e pirati del web.

Il target di costoro è semplice. Ovvero rubare dati sensibili della privacy.

WhatsApp dunque trema perché basta un l’SMS per frodare la riservatezza.

Come riportato da diverse fonti e portali internazionali oltre che dalla testimonianza di diverso utenti, nelle ultime ore l’allarme per chi frequenta la chat è cresciuto.

Tante persone hanno ricevuto un SMS sospetto. Il testo di questo messaggio recita: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”.

I meno esperti potrebbero cascarci. L’SMS è arricchito anche di un link, il cui indirizzo rimanda alle pagine di WhatsApp.

Gli esperti dicono che è del tutto sconsigliato cliccare su questo link.

La ragione è semplice: porta verso meandri web nei quali i dati provato vengono rubati.

Come fare per evitarlo? Basta eliminare il suo contenuto. Questo SMS è che unaazione di phishing da parte di alcuni hacker intenzionati a rubare i dati personali.

Del resto WhatsApp non invia SMS diretti, se non nelle fasi di registrazione.