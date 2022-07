(Adnkronos) – Elena Rybakina è la nuova campionessa di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domani sui campi in erba dell’All England Club di Londra. La 23enne kazaka, numero 23 del mondo e 17 del seeding, sconfigge in rimonta per 3-6, 6-2, 6-2, dopo un’ora e 50 minuti, la 27enne tunisina Ons Jabeur, numero 2 del ranking Wta e terza testa di serie, prima africana e prima giocatrice del mondo arabo in finale ai ‘Championships’.