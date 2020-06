Zarate alla Reggina, quanto c’è di vero

La Reggina fa sul serio, lo ha dimostrato sul campo e ora in sede di mercato. Il club amaranto dopo aver dominato il campionato di Serie C l’anno prossimo proverà a fare la voce grossa anche in B. Come? Con l’arrivo di elementi in grado di rinforzare una rosa già competitiva e composta da giocatori di esperienza come German Denis.

Nelle ultime ore ha fatto notizia la trattativa con Jeremy Menez, talento francese in grado di stupire e deludere nel giro di pochi anni. Classe da campione, indolenza da fenomeno mancato. In Italia ha giocato a sprazzi con la Roma, poi è volato al Paris Saint Germain. Ora il suo futuro potrebbe essere in Calabria, sponda Reggina.

Zarate-Reggina, trattativa complicata

La trattativa è ben avviata, dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Ma il club amaranto ha un’altra sorpresa in mente da regalare ai suoi tifosi. Un’idea che potrebbe diventare offerta ufficiale, anche se in questo caso la trattativa sarebbe molto più complicata. Stiamo parlando di Mauro Zarate, anche lui un passato a Roma, però sponda Lazio.

Maurito era arrivato in Italia come autentico sconosciuto, ha impiegato poche partite ad incantare tutti. Gol e giocate di classe superiore per far gridare al ‘nuovo Messi’. Non è stato così, si è perso tra un dribbling e un altro, senza mai ritrovare lo smalto del primo anno biancoceleste. Alla Reggina sarebbe però un colpo clamoroso. Difficilissimo, bene ricordarlo. Ma l’idea del club è quella di allestire una squadra di talento. Se non sarà Zarate, altri giocatori di alto calibro ruoteranno nell’orbita amaranto.