Zelensky attacca il NWT: “Filo-ucraini dietro il sabotaggio del Nord Stream? Fate il gioco della Russia”. “Alcuni leader Ue e Nato in affari con Mosca”

Debbono essere momenti di grandissima ansia ed apprensione, quelli che sta vivendo questi ultimi giorni il presidente dell’Ucraina.

Ormai convinto di esercitare nei confronti degli americani un fortissimo ascendente, ricambiato con dollari, armi e fama, nell’arco delle ultime 24 ore Volodymyr Zelensky ha invece ricevuto due letterali ‘tranvate made in Usa’, fatali per il suo spiccato ego.

La prima, ieri, quando i membri dell’Academy hanno respinto la sua richiesta di poter intervenire in video domenica prossima, nel bel mezzo della cerimonia di premiazione degli Oscar. Poi, l’altra, ben peggiore, stamani.

Nord Stream, Zelensky attacca “Il NWT fa il gioco della Russia. Non abbiamo niente a che vedere con queste cose. Non lo hanno fatto gli ucraini”

E’ accaduto infatti che nella prima pagina di oggi, il prestigioso ‘New York Time’ ha scritto che tra gli attentatori che hanno concorso al sabotaggio del gasdotto Nord Stream, potrebbe celarsi la partecipazione di un gruppo filo-ucraino. Apriti cielo!

Il numero uno di Kiev è andato su tutte le furie, definendo “molto pericolose” le parole usate dal quotidiano statunitense che così scrivendo “fa il gioco della Russia“. Quindi, approfittando di una conferenza stampa tenuta congiuntamente con il primo ministro finlandese Sanna Marin, il presidente ucraino si è speso in una dura reprimenda culminata con un orgoglioso “Non abbiamo niente a che vedere con queste cose. Non lo hanno fatto gli ucraini“.

Nord Stream, Zelensky attacca “Alcuni leader internazionali, anche membri della Ue o della Nato, che continuano a fare affari con la Russia…”

Dimenticando che in tutto ciò (ma non questo non significa che siano stati gli ucraini), sicuramente Mosca non aveva nulla da guadagnarci, visto che – duramente sanzionata – traeva sostentamento solo dalla vendita del gas (e per giunta, quest’opera le è costata una cifra colossale), Zelensky ha tenuto a ribadire che tutto questo va a favore della Russia e delle sue aziende, che sarebbero così legittimate a continuare ‘ad operare nel Paese’. Noi, ha quindi ammonito il presidente ucraino, “Stiamo combattendo contro un nemico: la Russia. E stiamo combattendo anche contro quelle persone che, a parte i soldi, non vedono altro che se stesse“. Poi, per l’occasione, nel pieno dello sfogo, ha anche attaccato “alcuni leader internazionali, anche membri della Ue o della Nato, che continuano a fare affari con la Russia”…

