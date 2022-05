Zelensky: “Ucraina si riprenderà tutto, Russia è debole”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel consueto discorso della notte, ha sottolineato come il tempo prima della liberazione dell’Ucraina stia diventando “più breve” ogni giorno e che è “solo una questione di tempo” prima che l’Ucraina si riprenda quanto conquistato dalla Russia.

“L’Ucraina – ha detto, secondo quanto riportato dalla Cnn – riprenderà tutto . Questo è un imperativo”, ha detto, “ed è solo una questione di tempo. Ogni giorno, alla stessa ora, il tempo prima della liberazione si accorcia. Tutto ciò che facciamo è per questo”. Zelensky ha affermato inoltre che la situazione nel Donbass rimane difficile, soprattutto nelle aree di Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut e Popasna.

“Soprattutto, in termini di fornitura di armi, ogni giorno ci avviciniamo sempre più al numero del nostro nemico”, ha affermato ancora il presidente ucraino, aggiungendo: “Domineremo gli occupanti con un potere d’attacco tecnologico e convenzionale. Molto dipende dai nostri partner. Sono pronti a fornire all’Ucraina tutto il necessario per difendere la libertà. Quindi mi aspetto buone notizie su questo fronte già dalla prossima settimana”.

Zelensky ha poi affermato che le forze russe hanno inflitto “colpi barbari” alla regione di Sumy usando razzi e mortai. Ha anche fatto riferimento all’attacco russo di sabato a Mykolaiv, che ha colpito una zona residenziale a 20 metri da un asilo uccidendo una persona e ferendone altre sette.

“Questo era l’obiettivo scelto dalla Federazione Russa” che con queste azioni “ricorderà al mondo come debba essere ufficialmente riconosciuta come uno stato terrorista, uno stato sponsor del terrorismo”, ha detto spiegato denunciando inoltre come le forze russe stiano impedendo agli ucraini di evacuare la regione di Kherson.

“Chi è fiducioso nella propria posizione non prenderebbe certo decisioni del genere. Questo è chiaramente un segno di debolezza. Ciò che mostra è che non hanno nulla da offrire alla gente e la gente non vuole prendere nulla da loro. Quindi, ricorrono a prendere le persone in ostaggio”, ha detto Zelensky.