“Il confronto inizierà domani, io credo che possiamo entrare in questa fase con una linea chiara e una proposta di governo credibile per l’Italia. Un sostegno al tentativo in corso del presidente Draghi, un contributo per una maggioranza ampia e europeista e messa in campo di contenuti per un’azione di governo per una riscossa e ripartenza dell’Italia”.

Zingaretti: “Lavorare per garantire a Draghi una maggioranza e un profilo forte”

Così come accade nelle altre formazioni politiche in vista delle consultazioni, anche il Pd si è riunito per fare il punto della situazione e, come ha affermato il segretario, Nicola Zingaretti, “Lavorare per garantire al professor Draghi una maggioranza e un profilo programmatico forte per affrontare i problemi che l’Italia ha davanti”.

Zingaretti: “Sarebbe importante che tutte le forze dell’alleanza partecipassero”

Intervenendo nell’ambito della direzione, il segretario dem ha sottolineato che “Sarebbe molto importante che tutte le forze dell’alleanza partecipassero convinte a questa nuova alleanza, aperte anche a forze liberali: questo darebbe forza e credibilità al governo agli occhi del mondo“.

Zingaretti: “Un grazie a Giuseppe Conte, per le parole e la scelta compiuta oggi”

A tal proposito Zingaretti ha anche colto l’occasione per ringraziare ancora una volta Conte, “per le parole e la scelta compiuta oggi. Gli fanno onore e rilanciano una prospettiva politica che credo solida“.

Zingaretti: “Lavoriamo tutti insieme per un governo di chiaro stampo europeista”

Dunque, ha ribadito il governatore del Lazio, ”Lavoriamo per un governo di chiaro stampo europeista, per una rapida approvazione del next generation Eu, per la riforma fiscale, della giustizia, alla promozione di nuove politiche attive per il lavoro e da una legge elettorale nuova“.

Zingaretti: “Abbiamo convocato una riunione delle forze che avevano confermato la fiducia”

In tuto ciò, ha aggiunto, ”È fondamentale mantenere clima di lealtà tra forze che hanno votato l’ultima fiducia al presidente Conte e a Conte stesso. Con questo spirito abbiamo convocato una riunione delle forze che avevano confermato la fiducia, un incontro molto utile“.

Zingaretti: “Proviamo a raccogliere i frutti di questo investimento di settimane e mesi”

Dunque, ha poi concluso il segretario dem, ”Proviamo a raccogliere i frutti di questo investimento delle ultime settimane e degli ultimi mesi: nel definire il perimetro della maggioranza, nel rispetto assoluto dell’autonomia delle altre forze politiche, credo sarebbe molto importante che tutte le forze della maggioranza partecipassero convinte” e, ha terminato poi Zingaretti, “nello spirito dell’appello del presidente Mattarella, ci si apra anche al contributo di forze liberali, moderate, socialiste, presenti in parlamento”.

Max