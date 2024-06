Ztl fascia verde – La Lega: “Domani alle 11 flash-mob in Campidoglio contro le restrizioni imposte dalla sinistra”

“Riteniamo inaccettabile il modo in cui l’amministrazione capitolina del sindaco Roberto Gualtieri sta continuando a gestire il problema, ormai noto, della mobilità di Roma. La nuova Ztl fascia verde, che impone nuove ed ulteriori restrizioni al traffico veicolare in centro città resta irricevibile”.

Ztl fascia verde, la Lega: “Il Sindaco è già stato costretto ad indietreggiare davanti alla raccolta firme (circa 98.000) e alle proteste dei cittadini”

E’ inaccettabile, dichiarano in una nota congiunta il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori e il consigliere Maurizio Politi, che interverranno domattina, alle 11, al flash mob organizzato in Campidoglio, “che, nel nome di questa folle ideologia ‘green”’, a farne le spese siano sempre i cittadini. Per l’incapacità amministrativa di pochi a pagarne le conseguenze sono soprattutto le fasce più deboli della città. Lo stesso Sindaco – prosegue la nota – è già stato costretto ad indietreggiare davanti alla raccolta firme (circa 98.000) e alle proteste dei cittadini, ormai stanchi di questa continua malagestione della cosa pubblica”.

Ztl fascia verde, la Lega: “E’ la modalità del sindaco, di rapportarsi con la città che riteniamo assolutamente inadeguata”

“ A conferma di ciò – proseguono i due consiglieri capitolini del Carroccio – il passo indietro fatto dal Sindaco Gualtieri sulle restrizioni dell’ordinanza sulla nuova fascia verde. Un passo indietro che conferma l’assoluta inadeguatezza dell’amministrazione della Capitale, ma che non ha di certo risolto l’annoso problema della mobilità. Non è solo una questione di proroga delle tempistiche, ma è la modalità di rapportarsi con la città che riteniamo assolutamente inadeguata”.

Ztl fascia verde, la Lega: “I cittadini capitolini non meritano questo. Continueremo senza sosta a batterci in Assemblea Capitolina per fermare queste follie”

Insomma, conclude la nota congiunta firmata a quattro mani da il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori e il consigliere Maurizio Politi, “La Capitale d’Italia non merita questo, i cittadini capitolini non meritano questo. Continueremo senza sosta a batterci in Assemblea Capitolina per fermare queste follie. Grazie al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini abbiamo fortemente potenziato i lavori della Linea C, e stiamo lavorando alla chiusura dell’anello ferroviario. Queste sono le azioni delle quali Roma Capitale ha bisogno, non certo di impedire a chi lavora di raggiungere larghissime parti di città”.

Come detto, l’appuntamento è per domani alle 11, con il flash mob organizzato in Campidoglio, cui prenderanno parte anche altri rappresentanti del partito e candidati al parlamento europeo, tra loro Davide Bordoni, Laura Cartaginese e Susanna Ceccardi.

Max