’15 SECONDI E FAMOSI’, l’innovativo spettacolo che domani al Teatro del Casaletto di Roma, porterà sul palco poeti, attori e danzatori

“Una parodia che si trasforma in profonda riflessione sul mondo dell’arte, degli influencer e della parola ai giorni nostri.

Un modo per fare luce sulle tendenze e sulle dinamiche umane che sembrano rimanere sullo sfondo“.

Così un’interessante ‘ensamble’ formata da poeti, attori e danzatori (Gabriele Naccarato, Deborah Di Francesco, Francesca Stajano Sasson, Federico D’Angelo Di Paola, Dmitrij Tallarico Vascone e la compagnia di balletto Astralis), ha deciso di condividere quello che ciascuno di loro ha definito come il “lavoro svolto durante la pandemia”.

Esperienze ‘personali’ che si riducono nello spettacolo ’15 secondi e famosi!’, in scena domani sera – mercoledì – al teatro del Casaletto, in via del Casaletto 691 ((vicino via Portuense e alla chiesa di Santa Maria del Carmine e San Giuseppe).

L’appuntamento è alle ore 20 per i prenotati, mentre, alle 20.15, per quanti non prenotati. Il biglietto intero: €15,00, con prenotazione €12 e, sotto i 18 anni, €8.

Come raccomandano infine gli artisti: “E ricordate di mettere un like … nell’infobox“

Max