20 luglio 1969: Rai pronta per ‘l’abbuffata lunare’

La ricorrenza, storica e mondiale, ha indiscutibilmente segnato l’umanità, spalancando orizzonti fantastici fino a quel momento relegati alle più fervide menti letterarie. Quel sabato 20 luglio del 1969 infatti – scettici a parte, convinti si sia trattato del più grande bluff mai organizzato – le televisioni di tutto il mondo mostrarono un piede umano calcare un satellite lontano dalle nostre case milioni di chilometri.

Dunque un momento storico che il mondo intero si prepara a festeggiare in occasione dei 50 anni, ed ovviamente la Rai – allora unico canale televisivo italiano in grado di mostrare la diretta dagli States – ha organizzato per i suoi telespettatori una sorta di ‘abbuffata lunare‘, che come vedremo non risparmierà nessun palinsesto, compresi quelli radiofonici.

Come ha infatti tenuto a sottolineare stamane Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, “L’allunaggio è nel Dna della Rai e sabato prossimo tutte le sedi regionali dell’Azienda celebrano questo importante evento della memoria collettiva. Avevo 3 anni quando ci fu l’allunaggio ma lo ricordo bene – ha confidato l’Ad di Viale Mazzini – Ero a casa di mio nonno. Da allora per me l’allunaggio, che ha segnato un’epoca, e la Rai che rappresenta la memoria collettiva di tutti noi, sono indissolubili. Non potevamo non ricordare questo evento al meglio e per farlo abbiamo coinvolto tutte le strutture rai e le sedi regionali. L’uomo sulla Luna è l’immagine di Neil Armstrong; per l’Italia, però, è l’immagine di Tito Stagno che urla ‘ha toccato'”.

E dunque, 50 anni dopo quella infinita diretta di 25 ore culminata con Tito Stagno (che erroneamente anticipò anche l’impresa) ed il suo grido di entusiasmo, andiamo a vedere cosa ha in serbo ‘mamma Rai’ per sabato 20 luglio.

Raiuno

La rete ammiraglia affida alla puntata speciale di Unomattina Estate la ricorrenza, con in studio Roberto Poletti e Valentina Bisti da Matera. Se il day time prevederà due pellicole a tema (‘Gagarin – Primo nello spazio’ di Pavel Parkhomenko, e ‘Moon’, di Duncan Jones), alle 17 l’altrettanto storico Studio Tv3 di Via Teulada proporrà ‘Stregati dalla Luna’, talk show ‘in due atti’, col solito Bruno Vespa che avrà tra i suoi ospiti anche Piero e Alberto Angela e, per non farsi mancare nulla, anche un collegamento con il cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, dove ci si appresta al lancio del missile Soyuz (con a bordo l’astronauta italiano Luca Parmitano, anche comandante della Stazione Spaziale Internazionale), commentato dall’inviato Rai News 24 Andrea Bettini. Coinvolti ovviamente nelle celebrazioni anche Reazione a catena e Techetecheté, con immagini lunari a gogò. Arriviamo poi alle 21.30 con ‘gli Angela’ e la loro ‘Quella notte sulla Luna‘ che ricostruirà da Cape Canaveral l’impresa. A seguire tornerà Vespa ed il suo ‘Stregati dalla Luna’ ed i suoi ospiti.

Raidue

Qui, nello specifico, si parla di Luna nello Speciale Tg2 delle 11.20, attraverso lo speciale ‘Il grande salto dell’umanità‘.

Raitre

La terza rete ‘anticipa’ dal venerdì alle 13.35, con Passato e Presente ed il suo ‘Viaggio verso la luna’, con Paolo Mieli che converserà con il professor Mauro Canali. Passiamo poi nuovamente al giorno dopo, sabato, con uno speciale Blob, tra materiali d’epoca, musiche, film e documenti suggestivi. Gran finale poi alle 23.55 con ‘1969 L’Italia vista dalla Luna‘, film documentario di Franco Brogi Taviani.

Rai4Qui è previsto per domenica l’omaggio, quando alle 21.10 andrà in onda il film ‘Operation Avalanche‘ di Matt Johnson.

RaiNews24

Il canale d’informazione per eccellenza diretto da Di Bella, in realtà già da oggi ‘è sul pezzo’, rinnovando la stesas attesa – ed i preparativi – che culminarono nell’allunaggio dell’Apollo 11 il 20 luglio. Venerdì 19 luglio quindi puntata speciale di Futuro 24 dove, oltre che la Luna, il tema sarà anche la missione di Luca Parmitano. Infine, sabato 20 luglio, ampio spazio alla ricorrenza e, come detto, fra il 20 e il 21 luglio – alle 0.50 italiane – occhi puntati sul nostro astronauta.

Rai Cultura

Qui come impone ‘il brand’, il cinquantesimo anniversario si dividerà tra documentari, film e dibattiti.

Rai Storia domenica alle 00.25 – si replica alle 12 e alle 20.30 – presenta ‘Le pioniere dello spazio’, dove Mirella Serri racconterà le donne nello spazio come Valentina Tereskova, Svetlana Savitskaya, Sally Kristen Ride, Peggy Withson, Karen Lu Jaean Nyberg, Judith Arlene Resnik, e Mae Carol Jemison.

Sul fronte film invece, domani 17 luglio, ‘Destination Moon‘ alle 21.10. Sabato, alle 00.10 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10, ‘Il giorno e la Storia‘. Alle 13 e alle 15 Cronache del XX secolo. Alle 16 per il ciclo ‘Diario di un cronista‘ ecco l’astronauta Frank Borman (che con l’Apollo 9 arrivò fino a 10 km dalla Luna), intervistato da Sergio Zavoli. Quindi, alle 17.30, ‘1969 – Niente come prima‘ e, alle 18.30, ‘Gli uomini della Luna rispondono‘. Infine, alle 19.30, ‘I compleanni della Luna’.

Nei giorni a seguire, così da ricordarvi i molteplici appuntamenti televisivi e radiofonici della Rai, torneremo a parlarne.

Max