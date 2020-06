29 giugno 2020, auguri di buon onomastico a Pietro e Paolo: le frasi da inviare

Nella giornata di oggi, 29 giugno 2020, si celebra la ricorrenza cattolica dei Santissimi Pietro e Paolo, due dei padri della Chiesa Cattolica e santi importantissimi per il cristianesimo.

Si tratta di una giornata molto importante per il calendario, che si celebra in varie parti d’Italia e nel Mondo. Una su tutti, la città di Roma, dove questa giornata è festa cittadina e la maggior parte delle attività lavorative rimangono chiuse.

Oggi è un giorno importante per tantissime persone che festeggiano l’onomastico. Il 29 giugno, infatti, è l’occasione per fare gli auguri di buon onomastico a chi si chiama Pietro, Paolo o Paola. In alcuni casi, anche le persone che si chiamano Piero, Piera, Pierino, Pierina festeggiano l’onomastico in questa giornata.

29 giugno, oggi è SS Pietro e Paolo: augure di buon onomastico, le migliori frasi, aforismi, immagini, proverbi da inviare agli amici su whatsapp e facebook

Vediamo allora qualche suggerimento per inviare degli auguri speciali alle persone che festeggiano l’onomastico oggi, 29 giugno 2020:

In un giorno così speciale per tante persone, non si può fare a meno di ricordarsi di te! Tanti auguri!

Su questa pietra fonderai la mia Chiesa, disse Gesù a Pietro. E su questa pietra si fonda la nostra amicizia! Auguri Pietro!

Per la tua festa, non saprei scrivere una lettera come San Paolo, ma ti invio comunque i miei auguri sinceri!

Oggi è il tuo onomastico, il primo pensiero è proprio per te! Tanti cari auguri!

Per una persona come te addirittura la città eterna oggi si ferma! Buon onomastico!

Sai che hai proprio un bel nome? E oggi è la giornata per celebrare te! Tanti auguri!

Quello che non sai è che tante persone oggi festeggiano perché si chiamano come te. Ma tu sei inimitabile!

Ne conosco tanti che oggi festeggiano l’onomastico, ma solo per te c’è sempre il mio primo pensiero! Auguri di cuore.