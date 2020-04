4 Ristoranti riparte oggi 23 aprile da Venezia: ristoranti in gara, orario e canale

View this post on Instagram

La nostra Italia, dal borgo più piccolo alle grandi città, racconta la Storia, trasmette la Cultura e emoziona con l'Arte e le bellezze naturali. Viviamo in un Paese Meraviglioso! #Ale4Ristoranti vi porta alla riscoperta del Bel Paese! Questa sera, ore 21.15, @skyuno. Our Italy, from the smallest village to the big cities, narrates History, transmits Culture and amazes with Art and natural beauty. We live in a wonderful Country! #Ale4Ristoranti takes you to the rediscovery of the Bel Paese! This night, h 9.15pm, @skyuno 😉