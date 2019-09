Era nell’aria, ora è ufficiale: la notizia che tutti gli appassionati di calcio aspettavano è dunque giunta. Finalmente, sarà possibile vedere tutta la Serie A su sky con un solo strumento, senza doveri barcamenare da una piattaforma all’altra, da un sistema all’altro.

Come si farà? E’ presto detto. Tutto nasce dall’accordo, preziosissimo, tra i due network titolari dei diritti di trasmissione delle partite di calcio di serie A: ovvero da una parte Sky, e dall’altra DAZN.

DAZN, SKY, è ufficiale: tutta la Serie A di calcio senza internet via satellite. Ecco come vedere le gare del campionato senza web o streaming

Sarà possibile vedere tutta la serie A semplicemente tramite il decoder di Sky, comprese, appunto, le gare di DAZN che prima, invece, potevano essere viste solo tramite streaming e connessione web.

Adesso le gare di DAZN si vedranno appunto senza rete internet e su Sky. Il pacchetto DAZN ora entra automaticamente a far parte di Sky attraverso l’intesa tra i due network.

Avverrà tramite il nuovo canale DAZN 1 che porterà le partite di Serie A agli utenti senza dover ricorrere alla connessione web.

DAZN ha dunque accettato di portare i suoi contenuti sul satellite e dunque, ora, Sky avrà tutta la Serie A sul proprio bouquet, anche se è chiaro non tutte direttamente. Spieghiamo meglio.

Gli utenti la possibilità di vedere tutto tramite decoder, senza rimbalzarsi tra satellite e internet. Con l’abbonamento Sky si potrà infatti avere anche il canale DAZN 1, il quale trasmetterà in esclusiva le partite restanti di Serie A.

Il costo dell’abbonamento DAZN sarà, è chiaro, a parte: ma in realtà ci sono dei vantaggi per gli utenti che fanno parte di Sky da un po’.

Infatti, per molti clienti che dispongono di Sky Calcio e Sky Sport l’offerta Sky-DAZN sarà gratuita, ovvero a carico di Sky senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento Sky. In altri casi, il prezzo sarà quello standard di 9,99€ al mese come da listino, per chi entra in Sky nell’ultim’ora: c’è poi una varianta e 7,99 euro.

Infatti, per i clienti Sky iscritti a extra da più di 1 anno il presso sarà di 7,99€ al mese anzichè 9,99€ al mese. La differenza tra il prezzo di listino in vigore ed il prezzo riservato ai clienti Sky sarà a carico di Sky.

Dunque Sky, ora ha in forma indiretta di nuovo tutta la Serie A. Grazie all’accordo tra Sky e DAZN, i clienti Sky potranno accedere quindi a condizioni dedicate anche gli altri 3 match di Serie A TIM e tutte le partite di Serie B.