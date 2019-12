Oggi in TV, giovedí 20 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione tra film, serie e programmi

Oggi in TV, giovedí 20 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione...

Che cosa c’è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci stasera, 20 dicembre 2019, comodamente sui nostri divani? Dopo i fasti e i successi di alcuni dei programmi più in auge e in attesa che, ancora una volta, dati auditel alla mano nella giornata di ieri hanno vinto la gara degli ascolti, ecco che ci si prepara ancora alla solita carrellata di programmi da poter vedere. Già, ma quali?

Ecco la Guida TV per martedì 20 dicembre 2019.

Su Rai 1 in prima serata ecco La Porta dei Sogni (Show). Mara Venier presenta le storie di persone che vogliono realizzare il sogno di una vita o che vogliono ricongiungersi.

Quanto a Rai 2, ecco Petrolio Algoritmo di Natale (Documentario), approfondimento a tutto tondo.

Invece su Rai 3 ci sarà Gli sdraiati (Film):Francesca Archibugi dirige Claudio Bisio in una commedia sull’Italia di oggi.

Invece su Canale 5 Natale da chef, film commedia alla insegna di un tipico filone vacanziero.

Su Italia 1 Independence Day (Film), famosissimo film sullo sbarco di alieni sulla terra. Mentre su Rete 4 ecco Quarto grado (Inchieste) talk di approfondimento sulle vicende criminose in Italia.

Infine, su TV8 MasterChef Italia, su Nove La Nipote, film, e su La7 ecco Propaganda Live – Best of (Approfondimento).

La programmazione tv di stasera venerdí 20 dicembre 2019, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

