Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019, dati auditel e share ieri: ok docu fiction Ambrosoli, bene Salemme, boom CR4 di Piero Chiambretti

Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019, dati auditel e share ieri: ok...

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre 2019. Curiosi di scoprire chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Ecco i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, martedì 17 dicembre 2019.

Partiamo subito dalla prima serata. Su Rai1 Ognuno è Perfetto ha ottenuto 4.460.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 Il Libro della Giungla invece fa 2.763.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Proprio lui? conqusita 782.000 spettatori pari al 3.4% di share.

Su Italia 1 Le Iene Show ha ottiene 1.870.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 #Cartabianca 984.000 spettatori. Su Rete4 Fuori dal Coro fa di media 1.033.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su La7 DiMartedì incassa 1.436.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su TV8 Il Natale di Grace ha fatto il 2% con 349.000 spettatori mentre sul Nove Shooter 394.000 spettatori (1.8%).

Su Paramount Network La Spada nella Roccia il 3.1% con 764.000 spettatori e su La5 Sapore di Natale si porta all’1.9% con 462.000 spettatori.

Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019: dati auditel di tutta la giornata

Si parte come sempre dall’Access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno fa 5.556.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.241.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 Tg2 Post il 3.3% con 845.000 spettatori.

Su Italia1 CSI Miami ha fatto 1.306.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Non ho l’Età ha ottenuto1.227.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 1.766.000 (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha conquistato 1.205.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.162.000 (4.6%) nella seconda.

Invece su La7 Otto e Mezzo ha fatto 1.777.000 spettatori (7.1%). Su TV8 Guess my Age 627.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco 428.000 spettatori con l’1.7%.

aggiornamento ore 9.00

Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto 3.520.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha ottenuto 5.037.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia fa 3.181.000 spettatori con il 16.6% di share (presentazione 2.160.000 con il 13.8% di share).

Su Rai2 Blue Bloods ha ottenuto 628.000 spettatori (3.5%) e NCIS 1.048.000 (4.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag fa il 3.7% con 640.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 765.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 Blob 1.211.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore il 4.2% con 658.000 spettatori nella prima parte e il 4.3% con 949.000 spettatori nella seconda. Su La7 Mr Nat ha conquistato 155.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa 386.000 spettatori (1.8%)

Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina ottiene 934.000 telespettatori con il 18.5% di share; Storie Italiane fa 985.000 spettatori con il 19.8% di share nella prima parte e 939.000 (15.5%) nella seconda. Su Canale5 Una Tata e Tre Nipoti ha fatto 494.000 spettatori (9.6%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club il 3.2% con 170.000 spettatori e Tg2 Italia 150.000 spettatori (3%). Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny 114.000 spettatori pari all’1.9% e The Mentalist piace a 177.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e a 305.000 (4.7%) nel secondo.

Su Rai3 Agorà fa 549.000 spettatori pari al 10% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.3% con 368.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia ottiene 79.000 spettatori con share dell’1.5%. Su La7 Omnibus realizza 139.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 251.000 (4.5%) nel Dibattito. Coffee Break 278.000 spettatori pari al 5.5%.

Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha fatto 1.513.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale 5 Forum fa 1.299.000 telespettatori con il 15.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri invece 1.388.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 880.000 (8.5%) nella seconda.

Su Italia 1 n Sport Mediaset ha ottenuto 1.003.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Tutta Salute 443.000 spettatori (7.2%), Quante Storie fa il 6.7% con 840.000 spettatori e Passato e Presente al 4.6% con 653.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha fatto 98.000 spettatori con l’1.5% di share nella prima parte e 190.000 (1.7%) nella seconda e La Signora in Giallo fa 610.000 spettatori (4.4%).

Su La7 L’Aria che Tira fa 403.000 spettatori con share del 6.5% nella prima parte, e 567.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 1.719.000 spettatori (12.7% di share) e Il Paradiso delle Signore fa 1.640.000 spettatori (14.7%). La Vita in Diretta 1.820.000 spettatori con il 14.3% (presentazione 1.459.000 – 13%).

Su Canale5 Beautiful invece 2.485.000 spettatori (17%), Una Vita ha fatto 2.405.000 spettatori con il 16.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 19.6% con 2.429.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 19% con 2.099.000 spettatori).

Il Segreto ottiene il 20% con 2.194.000 spettatori. Pomeriggio Cinque il 16.6% con 1.987.000 spettatori nella prima parte, al 16.3% con 2.208.000 spettatori nella seconda e al 12.3% con 1.806.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha fatto 695.000 spettatori (5.5%), Squadra Speciale Cobra 11 513.000 (4.7%) nel primo episodio e 675.000 (5.6%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson 858.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 901.000 (6.2%) nel secondo, 852.000 (6.2%) nel terzo, 737.000 (5.9%) nel quarto, 563.000 (4.8%) nel quinto, 396.000 (3.6%) nel sesto, 392.000 (3.7%) nel settimo, 352.000 (3.2%) nell’ottavo, 340.000 (3%) nel nono e 439.000 (3.6%) nel decimo.

Su Rai3 L’Ora di Legalità ha fatto 552.000 spettatori (4.8%) e Geo a 1.789.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 815.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà ha fatto 431.000 spettatori con il 3.6% e Tagadoc 157.000 (1.4%). Su TV8 Vite da Copertina ottiene 238.000 spettatori (1.9%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 277.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere fa una media di 000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha totalizzato una media di 577.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Rai2 I Tre moschettieri segna 421.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.7% con 387.000 spettatori. Su Italia1 Trial & Error viene visto da una media di 501.000 ascoltatori con il 10.5% di share nel primo episodio e da 316.000 (8.5%) nel secondo. Su Rete4 Ricordati di Me ha segnato il 3.9% con 204.000 spettatori.

aggiornamento ore 15,12