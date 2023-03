8 Marzo, Comune di Roma: “Ecco le iniziative promosse in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne”

8 Marzo, Comune di Roma: “Ecco le iniziative promosse in occasione della...

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna Roma Capitale promuove l’iniziativa 8marzodiRoma, grazie alla collaborazione tra Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, la Sovrintendenza Capitolina, l’istituzione Biblioteche di Roma, la Commissione Pari Opportunità e i quindici municipi di Roma Capitale, sotto il coordinamento del Dipartimento Pari Opportunità”, afferma il Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco.

Nello specifico, “Si svolgeranno oltre 60 eventi durante l’intero mese di marzo per sensibilizzare la cittadinanza sulla condizione delle donne e sulla valorizzazione della figura femminile nei diversi campi. Il giorno della ricorrenza, inoltre, è previsto l’ingresso gratuito per le donne nei musei, complessi monumentali, nei parchi archeologici, ville e giardini storici della Capitale. Molteplici le iniziative previste nei diversi municipi, in particolar modo mi preme ricordare quelle del III Municipio, promosse su input della Presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Tarallo”.

“Un 8 marzo infinito: molti sono gli eventi organizzati per noi donne nel III Municipio. – afferma la Presidente della Commissione Pari Opportunità e Politiche Giovanili del III Municipio Maria Tarallo – L’11 e il 12 marzo, nell’Aula Consiliare, si terrà la mostra “Arte libera…mente”, mostra di pittura che racconta il percorso di vita, di lavoro e di amicizia di diverse donne; il 17 marzo a Piazza Sempione, sempre nell’Aula Consiliare, ci sarà la presentazione del libro “L’altra metà del cielo. Donne” con varie interviste a donne, anche molto diverse tra loro, accomunate dalla scelta lesbica; il 18 marzo presso la Casa dei Diritti e delle Differenze in via Gerolamo Rovetta ci sarà la mostra “Colori di Donne”.

Inoltre vi invito a partecipare, il 19 marzo sempre nella Sala Consiliare del Municipio III, alla visione del cortometraggio scritto e diretto da Vincenzo Palazzo che racconta, con estrema intensità, la storia di una relazione abusante fra due donne, nella quale si affronta il tema della violenza, sia emotiva che psicologica, all’interno di una relazione.

Attrici protagoniste Clizia Fornasier e Lea Mornar. Il messaggio che voglio mandare a tutte le donne, pensato attraverso questi eventi tutti gratuiti, è quello di vicinanza, di forza e di valorizzazione della figura femminile”, conclude la Consigliera Municipale della Lista Civica Gualtieri Sindaco Maria Tarallo.

“Davvero molte le iniziative che si terranno sull’intero territorio di Roma Capitale per tutto il mese di marzo dunque, – conclude il consigliere Trabucco – iniziative che ci faranno riflettere sulle condizioni femminili, sul loro ruolo troppo spesso sottovalutato e sminuito, sulla violenza psicologica e fisica di cui talune sono vittime, ma anche sui differenti punti di vista con i quali concepire e vedere l’arte, oltre alle opportunità in ambito medico con screening gratuiti, le iniziative sportive e ludiche. Vi invito a consultare nel dettaglio tutto il programma e a partecipare numerosi“.

Per tutti i dettagli: https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS1019977

Max