A Roma ancora caos sui parcheggi: ecco chi rischia

Posti disabili a in bilico a Roma coi lavori del Giubileo. I lavori del Giubileo cancellano i posti per disabili? A quanto pare risulta arduo parcheggiare l’auto nelle aree interessate dai lavori per il Giubileo, soprattutto nella zona di Borgo. E’ quasi impossibile se, poi, chi cerca un posteggio, è una persona con disabilità.

Posti destinati ai portatori di handicap, che possono richiedere di avere uno stallo in concessione, nelle vicinanze della propria casa.

Il disagio indicato dalla residente non è isolato ed è visto da tutte le persone disabili come un enorme problema: la polizia locale ha detto in commissione che “c’è stata una stretta sui posti generici per disabili” vale a dire quelli non contrassegnati, sotto alla classica icona, da un numero di concessione.