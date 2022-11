A San Paolo inagurato il parco intitolato a Donatella Colasanti, indimenticata sopravissuta alla strage del Circeo

È stato inaugurato l’intervento di riqualificazione del Parco Donatella Colasanti, in San Paolo, realizzato da Agos in collaborazione con Roma Capitale e il Municipio VIII e sviluppato da Brand for the City.

Alla presenza della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, dell’Assessora alle Politiche Sociali di Roma Capitale Barbara Funari, della Direttrice Legal Affairs e Corporate Sustainability Agos Laura Galimberti, del Presidente VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, dell’Assessore politiche ambientali VIII Municipio Michele Centorrino, del Responsabile relazioni istituzionali Fondazione Sportcity Generale Vincenzo Parrinello, del Consigliere di Brand for the City Francesco Moneta, delle istituzioni e delle realtà associative del territorio è stato tagliato il nastro di un nuovo modello di rigenerazione e riqualificazione dei parchi urbani a 4 dimensioni – Green, Sport, Smart e Art – per comunicare i valori “green” e “prossimità” alla base della strategia di sostenibilità di Agos, che si esprime attraverso l’impegno di Agos for Good.

“Oggi abbiamo vinto tutti – ha sottolineato la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli – Ha vinto il pubblico, il privato, il cittadino, l’associazionismo, il Municipio, l’Amministrazione Comunale e, soprattutto, hanno vinto tutti i bambini, i ragazzi e i genitori che oggi sono qua a vivere uno spazio rigenerato.

Oggi Roma beneficia della grande opportunità di una serie di energie messe insieme per dare la possibilità ai cittadini di fruire di questi spazi e non potevamo farlo in modo migliore se non attraverso una socialità come quella di oggi e nel ricordo di Donatella Colasanti. Il pubblico-privato si conferma un valido strumento che consente anche ai cittadini di far propri questi spazi e viverli come meritano”.

“La rigenerazione urbana è una parola molto utilizzata, che non deve però essere banalizzata – ha commentato Laura Galimberti, Direttore Legal Affairs e Corporate Sustainability Agos – Questo intervento al Parco Colasanti è la raffigurazione in concreto della cultura della sostenibilità della nostra azienda, dove gli elementi di riferimento hanno a che fare con la prossimità, le persone, il rispetto dell’ambiente, la natura, l’innovazione e il bello.

Qui abbiamo pensato innanzitutto ai bambini puntando a riqualificare per loro un luogo sicuro dove passare in armonia il tempo libero. Oggi vediamo la risultante del lavoro di tutti: le istituzioni, il privato, le associazioni no profit e i cittadini stessi».

“Voglio ringraziare Agos e tutti i partner che hanno immaginato e realizzato questa operazione di rigenerazione – ha evidenziato Amedeo Ciaccheri, Presidente VIII Municipio – Il nostro territorio ha sicuramente molti problemi, ma ha anche tante potenzialità, energie e storie da raccontare. Questo parco rimanda alla storia, ma è anche la rappresentazione di come la memoria possa essere la leva per costruire un patto di comunità e momenti di partecipazione.

Siamo in un parco che, grazie a questa operazione e alla collaborazione tra pubblico e privato riesce a far vivere di luce, attività e sport la storia, anche attraverso la voce delle nuove generazioni. Il lavoro ora sarà mantenere il parco e farlo continuare a vivere”.

Il progetto Parco Agos Green&Smart rinnova il Parco intitolato a Donatella Colasanti, portando qualcosa in più: l’iniziativa è anche un’inedita forma di collaborazione tra pubblico e privato, che vede lavorare insieme Impresa, Istituzioni, Fondazioni nazionali, Associazioni locali sportive e del Terzo settore e cittadini. Un modello di rigenerazione dei parchi urbani attuato per la prima volta a Milano nel 2021, a settembre 2022 a Catania, a ottobre a Lucca e ora a Roma, per poi proseguire in altre città italiane nel 2023.

L’area verde, data in adozione dal Comune alla realtà ‘Ridaje’ di Roma, che si propone di valorizzarla attraverso opere di miglioria degli spazi, di manutenzione, e di attivazione e animazione sociale, è situata all’angolo tra via della Villa di Lucina e viale Giustiniano Imperatore, nel Municipio VIII, ed è stata intitolata nel 2021 alla memoria di Donatella Colasanti, unica sopravvissuta al massacro del Circeo del 1975, nel suo quartiere, San Paolo.

A quasi 50 anni dal tragico rapimento di Donatella e della sua amica Rosaria Lopez, purtroppo morta a causa delle torture inflitte e a cui Donatella invece sopravvisse fingendosi morta, il parco urbano a lei intitolato aggiunge ulteriori significati alla originaria volontà di sensibilizzazione rispetto al tema della violenza sulle donne.

La dimensione Smart si esprime attraverso i QR-code collocati nel parco che permettono di scoprire le piante e gli arbusti che popolano lo spazio illustrando la storia e le proprietà delle specie presenti.

Per quanto riguarda la dimensione Sport per i più piccoli sono stati studiati nuovi giochi che avvicinano all’attività sportiva stimolando l’attività motoria. Il Parco, peraltro, già oggi è frequentato dai ragazzi del quartiere che praticano sport nel prato centrale.

Ricca di significati è, infine, la dimensione ‘Art’, che, in linea con l’intitolazione del Parco, vede interventi artistici che invitano a riflettere sul tema della violenza sulle donne: le immagini dipinte da Violetta Carpino su quattro grandi pannellature richiamano, infatti, alla riflessione sull’importanza del rispetto e della protezione. Lo stesso tema è richiamato anche nel murales realizzato accanto all’ingresso su viale Giustiniano Imperatore.

Completano l’intervento Agos una nuova area giochi per i bambini e l’inserimento di nuovi arredi, tra cui un grande tavolo in legno con panche adatto all’accoglienza di sedie a rotelle grazie ad uno speciale sistema inclusivo. Non poteva, infine, mancare una panchina rossa, simbolo della lotta contro ogni violenza di genere.

Tutte le informazioni relative ai Parchi Agos Green&Smart sono disponibili nel sito www.parchiagosgreensmart.com

