A Tavola – Fish from Greece propone un secondo piatto a base di pesce fresco greco e uva, sorprendente e leggero

L’autunno sta arrivando e con esso torna l’uva in tavola, il frutto settembrino per eccellenza, che chiude la bella stagione con la sua dolcezza e allieta i palati per affrontare il primo freddo con gusto e leggerezza. HAPO – Hellenic Aquaculture Producers Organization, il principale ente promotore dell’acquacoltura greca e creatore del marchio collettivo Fish from Greece, propone la sua ricetta di stagione: il branzino con patate schiacciate, olive e uva dello chef Dina Nikolaou in collaborazione con il dietologo Dr. Dimitris Grigorakis.

Settembre è un po’ come gennaio: è il mese dei buoni propositi e, tra questi, non possono mancare mangiare in maniera più sana e fare più attività sportiva.

Alla base di questo secondo piatto, infatti, vi è il pesce fresco, il cui consumo regolare lo rende un perfetto alleato di un’alimentazione a basso contenuto calorico, bilanciata, salutare e ricca di benefici per il cervello e per tutto il corpo, in quanto è un alimento naturalmente ricco di proteine, vitamine, sali minerali e di acidi grassi essenziali Omega3.

Non a caso, a questo ingrediente si accosta l’uva, un frutto ricco di fibre e poco calorico anch’esso, essendo costituito dall’80% circa di acqua, che presenta un notevole potere drenante e depurante per l’organismo, oltre a essere ricco di vitamine, minerali e virtù antiossidanti, in grado di apportare benefici alla salute delle ossa e del sistema cardiovascolare.

La versatilità dell’uva in cucina consente di sperimentare una serie di ricette – anche salate – sorprendenti, grazie al succo asprigno dei suoi acini che crea sughetti di cottura saporiti, contrasti decisi e un retrogusto sempre originale.

Per iniziare a seguire una dieta sana è importante scegliere una materia prima di alta qualità come il pesce fresco greco “targato” Fish from Greece che offre cinque prodotti di eccellenza, tra cui il branzino (protagonista della ricetta), l’orata, l’ombrina boccadoro, il pagro maggiore e la ricciola che portano con sé tutto il sapore, il gusto, la freschezza, le proprietà nutritive e la qualità eccellente del pesce d’acquacoltura greca, allevato con cura da professionisti esperti nei trasparenti mari della Grecia, ecosistema ideale per l’allevamento di pesce sano e fresco.

HAPO osserva infatti i più alti standard qualitativi e si impegna quotidianamente a portare prodotti freschi e di alta qualità sulle tavole dei consumatori, seguendo una produzione etica e sostenibile, operando nel pieno rispetto di tutte le più severe normative europee e dei suoi Stati membri per la tutela dell’ambiente e per il benessere degli animali.

