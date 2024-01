Abbonamento Rai scende da 90 a 70 euro. L’Agenzia delle Entrare rende noti i nuovi importi

Con la legge di bilancio 2024 si è passati dai 90 euro dell’abbonamento alla televisione per uso privato ai 70 euro. L’Agenzia delle Entrate con una risoluzione ha reso noti gli importi del canone per l’anno 2024 per le varie casistiche che si possono presentare.

Altro discorso è per coloro i quali l’addebito del canone avviene nella bolletta dell’energia elettrica o per i pensionati che hanno optato perché le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione. Qui gli stessi non dovranno fare nulla, ma saranno direttamente le imprese elettriche e gli enti previdenziali ad addebitare i nuovi importi in versione ridotta.

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l’intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.