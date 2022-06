Aborto Usa, Speranza: “Battersi perché non si torni mai più indietro”

(Adnkronos) – “Dobbiamo continuare a batterci ogni giorno perché non si torni mai più indietro”. Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza sui social, dopo la decisione della Corte Suprema statunitense di annullare la sentenza ‘Roe vs Wade’ che da 50 anni garantisce alle donne il diritto all’aborto.

“La sentenza della Corte suprema americana – sottolinea Speranza – cancella mezzo secolo di battaglie per i diritti delle donne e ci dice che non dobbiamo mai considerare un progresso come acquisito per sempre”.