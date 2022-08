Acciaierie d’Italia – Palombella (Uilm): “Incontro deludente, faremmo meglio a sperare in un miracolo”

“Dopo dieci lunghi anni di sofferenza per i lavoratori dell’ex Ilva siamo ancora una volta di fronte alla mancanza di assunzione di responsabilità e a provvedimenti che non vanno nella giusta direzione”. Così il Segretariato generale Uilm, Rocco Palombella.

“Nell’ultimo incontro – spiega – i Ministri avevano preso un impegno per il finanziamento all’azienda di 1 miliardo con garanzia dello Stato. Ora, a distanza di un mese, abbiamo ascoltato dal Ministro Giorgetti che domani ci sarà una norma nel nuovo decreto, ma non conosciamo né l’entità economica né se sarà un prestito o una ricapitalizzazione e in quali tempi”.

“È necessario – esorta Palombella – intervenire immediatamente per risolvere il problema finanziario, ma questo non è sufficiente. È urgente soprattutto risolvere i temi della gestione ordinaria, della fermata di interi reparti, dei livelli altissimi di cassa integrazione e de minimi della produzione e del dramma dei lavoratori in Amministrazione straordinaria e dell’appalto“.

“I lavoratori – insiste il leader dei metalmeccanici della Uil – stanno pagando il peso più grande di queste difficoltà, 1.700 sono in amministrazione straordinaria, 8mila in cassa tra diretti e indiretti. Tutto questo è durato anche troppo e rischia di esplodere”.

“Non possiamo aspettare la campagna elettorale – dice – o la formazione di un nuovo Governo. Non faremo sconti a nessuno, le responsabilità sono ben chiare, ognuno si assuma le proprie. Noi siamo per la continuità produttiva con un percorso di decarbonizzazione e una drastica riduzione delle emissioni ambientali. Una cosa non possiamo fare però: restare fermi. Siamo pronti – conclude Palombella – a mettere in campo ogni iniziativa possibile per salvaguardare la più grande acciaieria d’Europa e tutto quello che comporta in termini ambientali, umani e produttivi”.

Max